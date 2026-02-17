La hija de la primera víctima del GRAPO reivindica memoria 50 años después: "Nunca he perdonado ni perdonaré"

La abogada Carmen Ladrón de Guevara, en la inauguración de la exposición sobre el GRAPO en el Ateneo de Madrid - EUROPA PRESS

La exposición 'Cincuenta años de plomo' llega a Madrid para contar la historia de este grupo terrorista desde el recuerdo de sus 93 víctimas

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) - Pilar Sánchez Blázquez, hija del guardia civil Casimiro Sánchez García, primer asesinado por los GRAPO en 1975, ha reivindicado este martes la necesidad de memoria para las 93 personas a las que este grupo terrorista arrebató la vida. "Nunca he perdonado ni perdonaré", ha señalado durante la inauguración de la exposición 'Cincuenta años de plomo' en el Ateneo de Madrid.

La exposición, inaugurada en 2025 en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, ha llegado al Ateneo de Madrid para tratar de "contar la historia sangrienta del GRAPO desde la historia de las 93 víctimas mortales, los verdaderos protagonistas", según ha explicado Carmen Ladrón de Guevara.

"La sociedad española tiene una deuda de reconocimiento y de conocimiento del terrorismo del GRAPO", ha indicado Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y comisaria de la muestra, en una inauguración que ha contado con representantes de la Policía y la Guardia Civil.

Pilar Sánchez Blázquez ha agradecido el rigor de Carmen Ladrón de Guevara como comisaria de la exposición. "Nos sentíamos solos, entonces no había ayuda", ha relatado sobre el atentado que acabó con la vida de su padre, dejando una viuda y cuatro hijos que desde entonces se preguntaron por qué lo asesinaron a él. "Cincuenta años después, sigo sin encontrar una contestación", ha dicho.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha agradecido a las instituciones que han colaborado con 'Cincuenta años de plomo. 1975-2025, la senda sangrienta de los GRAPO', tanto el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo como la Fundación Víctimas del Terrorismo. "Es un paso más para recordar los cincuenta años en libertad en España", ha señalado.

El director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, también ha destacado que las víctimas del GRAPO pasaron "relativamente desapercibidas por la omnipresencia de ETA", por lo que ha deseado que este tipo de exposiciones contribuyan a la memoria.

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

La exposición recorre la trayectoria de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), surgidos en 1975 como brazo armado del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r). De inspiración maoísta, buscaron subvertir el orden constitucional mediante asesinatos, atentados con explosivos, secuestros y atracos para implantar violentamente un régimen marxista-leninista.

Entre 1975 y 2006 provocaron 93 víctimas mortales y casi un centenar de heridos, con episodios como los secuestros de Antonio María de Oriol y del teniente general Emilio Villaescusa, así como el del empresario Publio Cordón o el atentado en la cafetería California 47 de Madrid.

Carmen Ladrón de Guevara ha repasado los golpes policiales y judiciales culminados con la disolución del PCE-r en 2006. No obstante, también ha recordado que, aunque cesó la violencia, "persisten espacios de propaganda y proselitismo vinculados a su legado", por ejemplo con alusiones a la guerra de Ucrania y para mostrar su rechazo a la OTAN.

También se exhiben dos dioramas que representan un atentado contra un vehículo blindado en Vigo en 2000 y una reproducción de la casa en las cercanías de Lyon (Francia) donde tuvieron secuestrado al empresario Publio Cordón en 1995.