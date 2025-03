Un hombre de confianza del exjuez Presencia acusado de presentar denuncias falsas: "Dije verdades y eran duras"

Dice que ha interpuesto cerca de 1.500 denuncias a título particular y acusa a la AN de "un delito de obstrucción a la Justicia"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Felipe Neri Montero, un hombre de confianza del exjuez Fernando Presencia, ha asegurado este miércoles ante el juez que les investiga como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a elaborar supuestas denuncias falsas sobre numerosas autoridades que su único "delito" fue decir "verdades que eran duras".

En declaraciones a los medios al término de su declaración como investigado, Montero ha sostenido que sale "contento" y que ha pedido al instructor, el juez Antonio Piña, que archive la causa para él al considerar que no incurrió en delito.

Montero, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aportado a la causa, se habría encargado de interponer al menos una decena de las citadas denuncias falsas.

"La Audiencia Nacional ha convertido el cumplimiento de un deber en delito. Presenté denuncias por delitos y en lugar de investigarse esas denuncias se me investiga a mí. La Audiencia está cometiendo un delito de obstrucción a la Justicia, porque todo mi delito consistió en presentar denuncias penales", ha afirmado.

Montero, que ha explicado que es socio de ACODAP --la asociación del exjuez Presencia--, ha sostenido que, ante el juez, ha explicado que ha interpuesto "muchísimas denuncias, cerca de 1.500", y ninguna por orden del que fuera magistrado, sino por iniciativa propia.

"NO TOMABA DECISIONES" EN ACODAP

El investigado ha indicado que él "no tomaba decisiones ni las recibía" en nombre de la propia asociación. "Yo no me apunto con nadie", ha insistido.

"A mí me imputan por presentar más de 10 denuncias y yo pregunto a qué denuncias nos referimos. El juez ha dicho que está en los autos. Todavía no he podido ver las actuaciones. No sé porque estoy imputado", ha aseverado.

En este contexto, Montero ha afirmado que "una de las muchas denuncias" que presentó antes de su imputación "era sobre" el anterior instructor de la causa, el que fuera juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea. "Se tenía que haber abstenido", ha apuntado.

Estaba previsto que, este mismo miércoles, el instructor también tomase declaración a Alberto Portabella que, según consta en la propia cuenta oficial de Presencia en la red social X, actuó como administrador --community manager-- de la misma y también de la cuenta de ACODAP.

Sin embargo, fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el juez ha suspendido esa declaración y la ha fijado para el próximo 31 de marzo.

Presencia se encuentra en la cárcel desde junio de 2023, cuando el juez Gadea acordó prisión provisional en línea con lo solicitado por Fiscalía al apreciar riesgo de fuga y de que cometiera otros hechos delictivos y de ocultación de fuentes de prueba.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional comenzó a investigar en junio de 2022, a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la propia AN, Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos su entonces presidente y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.