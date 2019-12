La IA, dispuesta a hablar de 'ongi etorris' y charlas, pero Otegi exige que no haya "ningún preso" de ETA en la cárcel

Publicado 11/12/2019 11:58:23 CET

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que están dispuestos a hablar de 'ongi etorris' a reclusos y charlas de exreclusos de ETA, pero ha exigido que no haya "ningún preso" de la banda en las cárceles.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha criticado el acto de protesta y las declaraciones de políticos contra la charla que ofreció este pasado martes en la Universidad del País Vasco, en Vitoria, el expreso de ETA José Ramón López de Abetxuko, que cumplió pena de 30 años de cárcel por dos asesinatos.

En este sentido, ha lamentado "la capacidad de la extrema derecha de marcar las agendas políticas", y ha considerado que hay "enemigos de la convivencia en el país". Por ello, ha criticado las palabras del ex delegado del Gobierno en el País Vasco y representante de la plataforma Esteban Garibay, Carlos Urquijo, o del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso sobre la conferencia de López de Abetxuko.

También ha arremetido contra las declaraciones sobre ETA de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo. A su entender, todos ellos "buscan crispar" y mantener a la gente "en un debate" que "retrotrae a tiempos pasados". También ha calificado de " atrevimiento" que "los señores del PP se pongan detrás de una pancarta que dice: 'ni olvido ni perdono'".

"Otra cosa diferente es la sensibilidad de las víctimas. Yo nunca hago valoraciones sobre lo que dicen las víctimas, pero aquí hay una instrumentalización política de las víctimas para tratar de embarrar el terreno de juego, a lo que suman numerosos partidos políticos", ha indicado, para subrayar que, "luego, se echan las manos a la cabeza cuando Vox saca millones de votos", porque, a su juicio, ese discurso "beneficia" a la formación de Santiago Abascal.

"¿Quién habla de ETA en este país? Cayetana Álvarez de Toledo, Carlos Urquijo o Santiago Abascal, los que nos quieren retrotraer permanentemente a una situación que felizmente nosotros contribuimos a que se superara", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha destacado que José Ramón López de Abetxuko ha cumplido 30 años de cárcel y contó su experiencia personal en prisión. "Tiene todos sus derechos reconocidos y ha estado enfermo", ha manifestado. Por ello, ha dicho que, para él, "lo indignante" no es que éste participe en una conferencia, sino que presos "con gravísimas enfermedades" estén en las cárceles.

En este sentido, ha recordado que, en su día, se les aseguró que, cuando terminara la violencia de ETA, se iba a acabar la dispersión e iba a haber una política penitenciaria "generosa".

Otegi ha llamado a "entender que el espacio de la convivencia es de respeto mutuo, en el que nadie puede imponer un relato, en el que hay que construir, probablemente, relatos diferentes", y en el que todos aporten "en términos constructivos".

De no ser así, ha apuntado que se estará "en la dinámica" de los que "manejan una agenda de extrema derecha, que quieren una política de venganza, que los presos se mueran en la cárcel, que no se acabe la dispersión".

Además, ha apuntado que las víctimas no son "un colectivo homogéneo" y no hay personas "que hablan en nombre de todas". "Existe una instrumentalización de las víctimas", ha asegurado, para apuntar que hay sectores que buscan "la crispación y la humillación".

"Antes el problema eran las fotos, no se pueden poner fotos. Luego eran los 'ongi etorris', no se pueden hacer 'ongi etorris'. Ahora no se puede hablar. ¿Y mañana qué?. Hay que poner pie en pared. Estos señores no están hablando en términos éticos y políticos. Mienten, están hablando en términos de estrategia política", ha indicado.

Tras asegurar que EH Bildu está dispuesta a hablar "de todo esto, de los 'ongi etorris'" y de "lo que quieran", ha señalado que este diálogo debe darse "dentro de un espacio de convivencia en términos constructivos". "También tendrán que entender que el espacio de la convivencia exige que este sea un país en el que haya ningún preso político, que ninguno de los presos siga en la cárcel", ha subrayado.

A su entender, "hay gente como Carlos Urquijo que trata de sabotearlo desde el principio". "Por tanto, no le hagamos la ola, no sigamos picando y haciendo la agenda política que ellos quieren, porque ahí crece la extrema derecha, no las soluciones a los problemas", ha concluido.