La IA llega a los parlamentos autonómicos: las cámaras debatirán cómo incorporarla a la actividad legislativa

Archivo - (I-D) En el centro, el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente de la COPREPA y de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio y el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) se reunirá próximamente en el Senado para celebrar una jornada con el objetivo de abordar la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en el día a día de los trabajos parlamentarios de las instituciones legislativas regionales.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los presidentes de las cámaras legislativas de las comunidades autónomas desarrollarán en el Senado esta reunión de trabajo el próximo 9 de julio bajo el título "La Inteligencia Artificial en los Parlamentos: agilidad, transparencia y modernización".

Precisamente, el Senado ha sido la primera institución legislativa española en aprobar directrices de uso de la Inteligencia Artificial a nivel interno.

Durante el pasado mes de febrero, la Mesa del Senado aprobó estas directrices, en las que se impulsa la utilización de la IA por parte de los senadores en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, con principios éticos y jurídicos como son la supervisión humana o la privacidad.

Estas directrices, que se aplican a senadores y todo el personal que presta sus servicios en la Cámara Alta, buscan favorecer e impulsar la utilización de la IA en el Senado, y establecen los principios éticos y jurídicos para su buen uso.

En concreto, el Senado podrá explicar a los presidentes de los Parlamentos autonómicos su propia experiencia, ya que la Cámara Alta se ha dotado de unos estándares que regulan la adquisición y despliegue de los sistemas de IA que "maximicen" el respeto a los principios éticos, jurídicos y de organizaciones previstos en estas directrices.

Para ello, el personal de la Cámara Alta tendrá que realizar una formación continua para evaluar los riesgos y limitaciones de los sistemas que utilizan, así como sus capacidades y funcionalidades.

EVALUARÁN LOS RIESGOS DE LA IA

Uno de los retos que abordarán los Parlamentos autonómicos en esta reunión será la información secreta. En este contexto, el Senado dará su experiencia para que bajo "ninguna circunstancia" se introduzca en un sistema de IA información sujeta a secreto parlamentario.

Una de las directrices del Senado para regular el uso de la IA dice que la información sujeta a reserva parlamentaria por no ser aún pública, o la protegida por propiedad intelectual o industrial, no se introducirá en sistemas de Inteligencia Artificial públicos, y solo se incluirá en sistemas de IA autorizados por el Senado que funcionen con información que no sea de carácter público cuando ello resulte estrictamente necesario, previa consulta a la persona superior jerárquica correspondiente.