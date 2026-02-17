Ibarra adelanta que en las generales tachará de la papeleta del PSOE a quienes voten la financiación de Cataluña

1060906.1.260.149.20260217124414 Archivo - El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha avanzado que, a diferencia de Felipe González, en las próximas elecciones generales votará al PSOE, aunque ya adelanta que tachará los nombres de los diputados que voten a favor de la financiación singular de Cataluña. Tachar nombres, según la doctrina de la Junta Electoral Central, se considera voto nulo.

En declaraciones en el Congreso, poco antes de asistir a la conmemoración de la Constitución de 1978 como la más longeva de la historia, Ibarra ha dicho tener "la mejor" opinión de Felipe González y asegura entender su decisión de votar en blanco en las próximas elecciones generales.

Pero él no votará en blanco, sino que volverá a apoyar al PSOE de Pedro Sánchez, Eso sí, ya avanza que tachará de su papeleta los nombres de aquellos que hayan votado en el Congreso a favor de la propuesta pactada por el Gobierno y ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular.

Preguntado si el PSOE sobrevivirá a Pedro Sánchez, el histórico dirigente socialista lo ha dado por hecho: "Si perdimos una guerra, si hubo un exilio de 40 años y aquí estamos, comprenderán que por muchas cosas, que pasen, vamos a seguir estando", ha garantizado.