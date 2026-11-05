Ibarra propone a Borrell y Cándido Méndez para liderar el PSOE si Sánchez pierde el 29N

Archivo - El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, durante la cena homenaje a Juan José Laborda en el Hotel Meliá Castilla, a 14 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra cree que el liderazgo del PSOE nacional se debería disputar entre el exsecretario general de UGT Cándido Méndez y el exministro Josep Borrell en el caso de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, consiguiese un mal resultado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así se ha pronunciado el exdirigente socialista en una conversación con periodistas con motivo de la presentación de su libro titulado 'Sacando Pecho', de la editorial Almuzara, en el que repasa su trayectoria política en Extremadura y analiza la situación en España, entre otras cosas.

En este contexto, Ibarra también ha hablado sobre las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y la situación actual de los socialistas, insistiendo en proponer a sus dos nombres en el caso de que Sánchez se marche de Ferraz: Cándido Méndez y Josep Borell.

Además, el expresidente extremeño considera que en la actual dirección del PSOE nacional está imponiéndose la corriente que lucha por ser un referente en toda la izquierda, algo que, bajo su punto de vista, penaliza en las urnas. Por ello, ha apostado por liderar el centro izquierda.

Asimismo, ha apostado porque la dirección nacional del PSOE diga antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que no va a pactar "con la extrema izquierda".

Eso sí, cree que finalmente acabará votando al PSOE, recalcando que es el partido en el que lleva militando más de 40 años, aunque entiende las palabras del expresidente del Gobierno Felipe González en las que aseguraba que votaría en blanco en las próximas elecciones generales.

LA FIGURA DE SÁNCHEZ

Rodríguez Ibarra ha explicado que solo ha coincidido una vez con Pedro Sánchez, cuando el actual presidente del Gobierno estaba recabando apoyos para las segundas primarias y le contactó para explicarle su plan. "Le dije que no le iba a votar porque no estaba de acuerdo con lo que planteaba", ha precisado.

Bajo su punto de vista, el PSOE está "muy lastrado" en toda España por la figura de Pedro Sánchez, alertando de los resultados que se puedan cosechar en las locales y autonómicas de mayo del próximo año 2027.

Sobre Extremadura, Ibarra considera que si se pierden las elecciones municipales, el PSOE regional "se ha acabado". También ha hablado sobre la actual presidenta extremeña, María Guardiola, diciendo que está siguiendo la misma "estrategia" que el dirigente andaluz Juanma Moreno en su primera legislatura, manteniendo un perfil bajo.