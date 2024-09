Ibarra y Vara acompañarán el sábado a Gallardo en un acto para reafirmar el compromiso del PSOE con Extremadura

Gallardo reconoce que "no ve" las primarias en el PSOE de Extremadura pero que si las hubiera está "preparado"



BADAJOZ, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los exsecretarios generales del PSOE de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara acompañarán al actual líder del partido en la región, Miguel Ángel Gallardo, en un acto público previsto para este próximo sábado, día 21, a las 12,00 horas en la localidad cacereña de Miajadas, en el que reafirmarán el compromiso de la formación con Extremadura y los extremeños.

Gallardo ha explicado que se trata del "sentido que ha tenido siempre el PSOE, el de ayer, el de hoy y el de mañana, que no es otro que Extremadura lo primero, y la defensa de los intereses de los extremeños y las extremeñas por encima de cualquier consideración".

"Es un acto donde tres generaciones de liderazgos ponemos en común lo fundamental, el trabajo que han desarrollado los gobiernos socialistas en Extremadura y que ha permitido en los primeros años de Ibarra que tuviéramos voz, que es muy importante", ha remarcado, para ahondar en que esta última la dio la autonomía y en que en ese tiempo se contó con un líder que "siempre dijo lo que pensaba, para que los extremeños no fueran más que nadie, pero fundamentalmente menos que nadie".

Respecto a la "voz" de Fernández Vara, ha remarcado que ha sido "la de los últimos años" y "la de la transformación de los grandes proyectos que hoy están en duda y están en riesgo" con el gobierno de María Guardiola, tras lo que se ha referido a "la voz del mañana" que "sin lugar a dudas representa la ilusión, las ganas y la ambición por volver a recuperar un proyecto para esta tierra", el cual "identifique" a Extremadura con "grandes" proyectos y "sobre todo con nuevas ilusiones".

Así e interpelado por si se trata de una "declaración de intenciones", Miguel Ángel Gallardo ha indicado que a los periodistas les puede parecer "extraordinario". Sin embargo, "para nosotros es habitual que hagamos actos, donde el partido, de forma unida y cohesionada, se presente ante la sociedad, más ahora que vamos a iniciar un proceso en el que reafirmamos el compromiso de Extremadura y el compromiso del PSOE con los extremeños y donde el objetivo, insisto, es trasladar lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser".

De esta forma, lo quieren hacer junto a los ciudadanos frente a un Ejecutivo, el de Guardiola, que es "el gobierno de la nada", de la "soberbia" y "sobre todo el gobierno de la debilidad", fruto de la cual "le viene la soberbia". "Estamos preparados para gobernar y estamos preparados fundamentalmente para canalizar las ilusiones de los ciudadanos en forma de proyecto político".

PRIMARIAS DEL PSOE DE EXTREMADURA

Al mismo tiempo y preguntado por si este acto es una forma de mostrar la unidad del partido y si se descarta de este modo cualquier proceso de primarias, después de que Ferraz haya establecido el calendario para los procesos de renovación orgánicos tras el Congreso Federal convocado por el PSOE, Gallardo ha reafirmado que "la unidad del partido existe" y que "otra cosa es que esa fragilidad en la unidad esté en la cabeza de algunos", pero que "algunos no son el partido", el cual son, defiende, los militantes que decidieron "un nuevo tiempo".

Al mismo tiempo, ha destacado que el partido, en sus distintas generaciones, "siempre ha tenido muy presente que, por encima de nosotros mismos, está Extremadura". "Es que nuestro objetivo no es un liderazgo personal, ni siquiera de partido, es que nosotros queremos ser líderes en la vida de la gente y, para ser líderes en la vida de la gente, hacemos este tipo de actos como hacemos lo que hicimos en el día de ayer, hacer la Ejecutiva regional en el territorio", ha dicho.

También se reúnen con empresas o con colectivos y plataformas como la de la sanidad en Llerena y la Campiña Sur, con la que "probablemente" tuvieron que tener más comunicación en su día, y ante lo que quieren "recuperar ese pulso, pero no para ganar por ganar, sino ganar para gobernar", al hilo de lo cual ha expuesto que María Guardiola no ganó las elecciones, pero gobierna para ella misma y ha pasado del lema 'Habla Extremadura' a "silenciar" a la región.

Y es que, como ha abundado, "quiere silenciar a una gran parte de los ciudadanos de Extremadura" al no recibirle a él mismo como secretario general del Partido Socialista en la región, ante lo que ha ironizado diciendo que no duerme desde que Guardiola no le recibe y ha apostillado que, en cualquier caso, puede asegurar que "por responsabilidad le hubiera venido bien".

Finalmente y preguntado por si no habrá primarias en el PSOE extremeño, su actual secretario general ha incidido en que no tiene el don de ser vidente, y en que por lo tanto y como se trata de un partido "libre" y "democrático" puede haberlas "si se consideran oportunas".

"Yo, honestamente, no las veo, pero en cualquier caso si las hubiera estoy preparado", ha concluido Gallardo, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar en un acto en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz en el que ha presentado las actuaciones que se realizarán en cuarteles de la Guardia Civil de la provincia.