Los Iberian Lawyer Forty Under 40 reconocen a Beatriz Uriarte como mejor penalista y a Juango Ospina por su trayectoria

Juango Ospina y Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados - OSPINA ABOGADOS

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los premios Iberian Lawyer Forty Under 40 han reconocido a Beatriz Uriarte Arreba, del despacho Ospina Abogados, como una de las profesionales destacadas de la nueva generación de la abogacía penal en España y Portugal, al recibir el galardón en la categoría de 'Gender-Based Violence', mientras que el socio fundador del despacho, Juan Gonzalo Ospina, ha recibido un reconocimiento especial por su trayectoria profesional.

La ceremonia de entrega de estos galardones se celebró el pasado jueves en el Palacio de la Prensa de Madrid y reunió a representantes de destacados despachos y firmas jurídicas de España y Portugal, según informa el despacho en un comunicado.

Los premios reconocen cada año a profesionales y equipos menores de 40 años que han sobresalido por su trayectoria, especialización y actividad en el mercado jurídico ibérico.

En el caso de Beatriz Uriarte, el reconocimiento pone el foco en su especialización en delitos sexuales y violencia de género, así como en su labor desarrollada durante el último año al frente de la División de Litigación Penal de Ospina Abogados.

Uriarte desarrolla su actividad principalmente en el ámbito del Derecho penal, con especial dedicación a los delitos relacionados con la violencia de género y los delitos contra la libertad sexual, áreas en las que ha consolidado su trayectoria profesional.

Por su parte, Juan Gonzalo Ospina, socio fundador de Ospina Abogados, recibió un reconocimiento especial coincidiendo con su próxima incorporación a la carrera diplomática como representante de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN.

Ospina deja así temporalmente el ejercicio de la abogacía penal para asumir esta nueva responsabilidad en el ámbito diplomático, después de desarrollar durante los últimos años una trayectoria vinculada especialmente al Derecho penal y al litigio.

El reconocimiento a ambos profesionales sitúa a Ospina Abogados entre los protagonistas de una edición de los Forty Under 40 que ha puesto de relieve el peso de una nueva generación de abogados en las distintas áreas de especialización jurídica.

Entre los premiados de esta edición figuran también KPMG Abogados, reconocido como 'Team of the Year', y Teresa Novo Faria, de Linklaters, distinguida como 'Lawyer of the Year'. En el ámbito del arbitraje, B. Cremades y Asociados recibió el premio al equipo del año y Carolina Botelho Sampaio, de CS'Associados, obtuvo el reconocimiento individual.

El palmarés incluyó asimismo reconocimientos en áreas como Banking & Finance, Capital Markets, Commercial Litigation, Energy, Energy Renewables, EU & Competition, Fintech, Infrastructure & Constructions, insolvencia y reestructuración, Litigation, M&A, Private Equity, Public Law, Real Estate y Startup.

La edición de 2026 de los Iberian Lawyer Forty Under 40 vuelve a reunir así a profesionales procedentes de firmas internacionales, grandes despachos nacionales y boutiques especializadas, en una selección que refleja la evolución y diversificación del mercado jurídico de España y Portugal.