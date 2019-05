Iceta acusa a De Gispert de actuar como "una hooligan": "No es solo un tuit, sino muchos en los últimos años"

Publicado 03/05/2019 13:09:12 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afeado a la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert sus mensajes en redes sociales acusándola de actuar como "una hooligan" y criticando su reincidencia, ya que asegura que en los últimos años ha vertido tuits similares y no ha recapacitado sobre ello.

Después de que De Gispert comparara a dirigentes del PP y Ciudadanos con la exportación porcina de Cataluña, Iceta ha lamentado que ella no se "dé cuenta" del "mal" que le hace a la política.

"No se da cuenta de que esto no puede ser así y menos tener premio. Creemos que no es merecedora de la cruz de Sant Jordi", ha aseverado el líder del PSC, partido que ha solicitado la retirada de este distintivo de la Generalitat.

A su juicio, De Gispert actúa como una "hooligan" y no como una dirigente que ha sido presidenta del Parlament y miembro de la Generalitat. Así, ha llamado a recapacitar sobre cual sería la reacción del Govern si los mensajes fueran dirigidos contra líderes independentistas como el expresident Carles Puigdemont o el actual dirigente de la Generalitat, Quim Torra.

"No es solo este tuit, sino muchos en últimos años, parece no entender que no se pueden premiar ese tipo de actitudes", ha censurado Iceta.

El PSC registró este jueves una moción en el Parlament que insta a la Cámara catalana a pedir al Govern revocar la Cruz de Sant Jordi, algo que Quim Torra descartó a las pocas horas.