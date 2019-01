Iceta cree que el mensaje de Torra está "anclado en 2017" y no permite avanzar

Publicado 31/12/2018 10:07:03 CET

BARCELONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que el mensaje de fin de año que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dirigido este domingo a los catalanes está "anclado en 2017" y no permite avanzar.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Iceta ha considerado que el discurso de Torra "no se dirige al conjunto de los catalanes y las catalanas".

"Es un discurso anclado en el año 2017 y no pensado para el año 2019. No permite avanzar hacia una solución acordada. Y por todo eso no es un discurso útil para avanzar", ha sostenido.