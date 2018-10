Iceta dice que la Generalitat "emite señales" de que acepta errores y no ve riesgo de otro 1-O, ni otra DUI

Actualizado 27/09/2018 11:42:52 CET



Dice que pedir el indulto para los políticos presos es "subvertir la presunción de inocencia" y opina sobre la prisión preventiva que dura "demasiado"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que desde la Generalitat de Cataluña se están "emitiendo señales" de que se están aceptando algunos "errores cometidos" y de que no se van a volver a cometer en el futuro y ha subrayado que hoy en Cataluña "no hay riesgo" de que se convoque otro referéndum ilegal de autodeterminación ni de que se declare la independencia.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, Iceta ha asegurado que la vía del diálogo con las instituciones catalanas iniciada por el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo positiva, una política de "antiinflamatorio" que funciona, como el reciente acuerdo con Hacienda por el que se pagarán en cuatro años 1.459 millones a Cataluña por distintos conceptos.

Un pacto, ha apuntado Iceta, que puede inclinar el voto a favor de los PGE del PDeCAT y ERC. "Supongo que harán lo posible para que se aprueben. Si no, no entendería nada", ha añadido.

El dirigente socialista ha asegurado que la situación en Cataluña está mejor hoy, tras la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones, y que "no existe" un riesgo de inestabilidad política y económica, como tampoco de otra consulta soberanista, aunque no ha descartado "algún susto" en los próximos meses.

"Desde el Govern se están emitiendo señales de aceptar algunos errores cometidos y de no volverlos a cometer en el futuro", ha asegurado, aunque también ha advertido de que no desde la Generalitat no se ofrece "la reciprocidad" que él quisiera a esa política del Gobierno de diálogo, ya que necesita tiempo para cambiar el rumbo.

"El independentismo necesita todavía bastante tiempo para reorientar su estrategia y sus objetivos. El fracaso que cosechó en la anterior legislatura fue brutal", ha agregado.

LOS INDULTOS Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Iceta ha sido preguntado también si apuesta por que los políticos catalanes presos sean indultados por el Gobierno si finalmente son condenados por sentencia, una posibilidad defendida entre otros por ejemplo por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, presente en el acto de hoy en Madrid.

El líder del PSC ha dicho que apoyar esta medida de gracia es "subvertir la presunción de inocencia" porque presupone una sentencia condenatoria. "Respeto el Estado de Derecho y la independencia judicial", ha respondido.

Sí ha opinado que no termina de entender la acusación de rebelión, "cómo encaja" en los hechos que protagonizaron los dirigentes independentistas en la cárcel, y también que la prisión preventiva está durando "demasiado". "Pero les corresponde a los jueces decidir", ha añadido.

DOS MILLONES DE INDEPENDENTISTAS

Miquel Iceta ha repasado en su intervención las reformas y acuerdos que son necesarios para reconducir la situación, pero ha pedido especialmente diálogo aunque durante un tiempo no dé resultados. El problema de fondo que se debe afrontar, ha dicho, es que hay dos millones de catalanes que "han abrazado la causa independentista" y a los que hay que dar respuesta, como también a los demás, que son mayoría.

Su apuesta es un acuerdo parlamentario que ofrezca una reforma del Estatut y de la Constitución que sea después votada por los ciudadanos. Mientras tanto, puesto que es un proceso largo, ha reclamado que se aplique el actual marco estatutario y se fortalezca el autogobierno catalán.

Iceta ha aludido a que los acuerdos económicos y financieros entre el Gobierno y la Generalitat deberían inclinar a ERC y e PDeCAT a favor de los próximos Presupuestos del Estado. Preguntado por las cuentas catalanas, ha dicho que el apoyo del PSC de momento no es posible porque en Cataluña no se aprueban solo unas cuentas públicas "sino una orientación política" que los socialistas no comparten. Dicho esto, ha apuntado que el Govern tampoco cuenta con el PSC, "así que un problema menos", ha bromeado.