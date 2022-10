Iceta insiste en que se modificará el delito de sedición cuando haya mayoría y lo desvincula del Presupuesto

Niega que la reforma se pueda considerar una amnistía porque esta supone borrar los procedimientos penales: "no es el caso"

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha reafirmado este lunes el compromiso del Gobierno de "ajustar" el Código Penal a la legislación de otros países europeos y modificar el delito de sedición cuando haya una mayoría parlamentaria para ello, pero lo ha desvinculado de la negociación de los Presupuestos.

Preguntado en una visita a una oficina de Correos en Barcelona por si el Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena por sedición como publica este lunes 'El País', ha dicho: "El Gobierno lo que hace es lo que hizo el presidente del Gobierno, que es reafirmar el compromiso de ajustar nuestra legislación a la legislación de los países europeos".

"Esto es a lo que nos hemos comprometido y cuando tengamos una mayoría parlamentaria que le dé apoyo, así lo haremos", ha remarcado.

Preguntado por si la reforma está vinculada a la negociación de los Presupuestos, ha dicho que no y ha parafraseado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, que "no se pueden mezclar libretas".

Ha explicado que él contempla la posibilidad de reformar el Código Penal desde 2017: "No es que no hubiera Presupuestos, es que no estábamos ni en el Gobierno".

El ministro ha negado que una eventual reforma de sedición pueda ser considerada una amnistía, y ha dicho que una amnistía "es un procedimiento extraordinario cuando hay un cambio de régimen y borra los procedimientos penales, no es el caso".

Ha subrayado que esto es una reforma del Código Penal que se hará si se alcanza una mayoría y, preguntado si la tiene, ha contestado: "Cuando la tenga, se lo diré. Estas cosas hay que verificarlas en la práctica. El día en el que en el Congreso haya una propuesta que concite el apoyo mayoritario, ese día podremos confirmar que existe una mayoría y se produce una reforma a la que nos hemos comprometido".

Ha afirmado que no le ha sorprendido la reacción de las diferentes fuerzas políticas al compromiso anunciado por el Gobierno, y ha asegurado que "todo el mundo se ha ajustado al guión previsible".