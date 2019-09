Iceta pide al independentismo que acate la sentencia y siga abierto al diálogo

Publicado 13/09/2019 12:15:09 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha señalado este viernes que el independentismo debe acatar la sentencia del procés y, pese a que sean contrarios a la misma, no se tienen que cerrar al diálogo.

"No cabe otra posición que el acatamiento, las sentencias son opinables, pero acatándolas, y recurriéndolas que hay cauce para ello. La aceptación es una norma básica de la democracia", ha asegurado sobre la inminente sentencia del juicio a los líderes del procés.

En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, Iceta ha mandado un mensaje al independentismo para que no cierre la puerta al diálogo tras la sentencia. "Por doloridos que puedan sentirse, por contrarios que puedan ser al contenido de la sentencia, que no se aten las manos en el sentido de no poder hacer política", ha señalado.

A su juicio, el día después de la sentencia habrá un espacio para el dialogo "y tendremos que aprovecharlo", por lo que Iceta espera que "la sentencia no impida volver a la política".

INDULTOS

Sobre la posibilidad del indulto ante una sentencia condenatoria, el dirigente del PSC ha pedido prudencia hasta que se conozca la misma y si algún procesado pide el indulto.

Con todo, ha destacado la calidad de la justicia española. "Este juicio hemos podido verlo cada día en televisión. El tribunal juzgará en función de lo que se ha dicho en la sala y conforme a las pruebas y declaraciones", ha indicado.