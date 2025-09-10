Identificados tres ultras del Espanyol por amenazar al árbitro Del Cerro Grande con su cara en una diana

Archivo - Despliegue policial durante un partido de fútbol - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La temporada pasada dejó más de 70 personas detenidas por delitos relacionados con violencia en el fútbol

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a tres personas como presuntos responsables de un delito de amenazas por la difusión de imágenes de una pancarta amenazante contra el árbitro de Primera División de LaLiga de fútbol Carlos del Cerro Grande, acompañadas de mensajes injuriosos y amenazantes.

Estas personas están relacionadas con La Curva, un grupo radical ultra vinculado al RCD Espanyol de Barcelona, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo de 2025 durante la previa del encuentro entre el RCD Espanyol y el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 29 de LA LIGA EA SPORTS.

En la pancarta, que apareció en las inmediaciones del RCDE Stadium, figuraba el rostro de este árbitro de Primera División, con un punto de mira sobre su frente bajo la leyenda "SE BUSCA", así como su nombre modificado de forma ofensiva.

Sobre estos hechos presentó denuncia la víctima, así como la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga Nacional de Fútbol Profesional, dando inicio a la 'Operación Pitch' con el fin de esclarecer los hechos.

Tras la realización de gestiones, los investigadores han identificado a tres personas que gestionaban los perfiles en redes sociales a través de los cuales se publicaron fotografías de la pancarta, acompañadas de frases injuriosas y amenazantes, así como mensajes que suscitaban una inequívoca animadversión y hostilidad hacia el árbitro, exteriorizando una amenaza real, seria y objetiva con entidad suficiente para amedrentarle e inducirle temor. Estas personas están vinculadas con el entorno ultradeportivo del RCD Espanyol.

La operación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Barcelona con la coordinación de la Comisaría General de Información.

La Policía Nacional ha recordado su estrategia de "tolerancia cero" con la violencia en el ámbito de los eventos deportivos. De este modo, la Comisaría General de Información, en coordinación con sus brigadas desplegadas por todo el territorio nacional, han desarrollado múltiples investigaciones en las distintas comunidades autónomas que se han dejado más de 70 detenidos en la última temporada 2024-2025.