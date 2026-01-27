IFS eleva un 23% sus ingresos recurrentes en 2025 y mejora su margen operativo en cinco puntos

Archivo - Los ingresos Cloud de IFS aumentan un 102% en el primer trimestre del año - IFS - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

IFS, firma especializada en 'software' e inteligencia artificial (IA) industrial, experimentó un crecimiento interanual del 23% en sus ingresos recurrentes anuales durante el año fiscal 2025, al tiempo que mejoró su margen operativo en cinco puntos, según ha indicado en un comunicado este martes.

En concreto, dicho avance se apoya en una "sólida expansión de márgenes y en el aumento de su base de clientes", en un contexto en el que la IA industrial se está utilizando de manera generalizada en operaciones empresariales.

Tal y como han señalado desde la compañía, estos resultados muestran un "cambio claro" en el mercado del software industrial.

TASA DE RETENCIÓN NETA DEL 114%

"Las grandes empresas ya no se preguntan si la IA funciona, sino que la están aplicando a gran escala para lograr mejoras medibles en fabricación, mantenimiento, cadena de suministro, servicio de campo y operaciones de almacén", han explicado. En este sentido, IFS ha detallado que su plataforma de IA industrial ofrece "resultados reales" en entornos de producción, donde las soluciones de IA genéricas no son suficientes.

"Los clientes suelen empezar con casos de uso concretos, logran un retorno rápido de la inversión y después amplían la implementación a más plantas, activos y unidades de negocio", ha comentado la empresa, que añade que este crecimiento progresivo dentro de las organizaciones ha permitido obtener una "mayor fidelización y una expansión de los proyectos ya existentes".

Como resultado, IFS alcanzó una tasa de retención neta del 114%, registró un aumento interanual del 14% en el tamaño medio de las operaciones y mejoró de forma continua el valor del ciclo de vida del cliente, respaldado por una puntuación de satisfacción del 87%. Además, IFS cuenta con herramientas como IFS Nexus Black, que incorpora nuevas capacidades de IA en semanas y permite convertir necesidades operativas en soluciones listas para su despliegue.

CLIENTES COMO ARCELORMITTAL O CADILLAC FORMULA 1 TEAM

Por su parte, IFS Agent Studio facilita la creación y puesta en marcha de trabajadores digitales basados en agentes, integrando automatización e inteligencia en procesos críticos. Con todo ello, las alianzas con compañías como Anthropic, Microsoft, Siemens y Boston Dynamics contribuyen a acelerar el desarrollo de operaciones cada vez más autónomas.

En este contexto, diversas organizaciones han ampliado su adopción de IA industrial con IFS. Entre los principales clientes y ampliaciones del ejercicio fiscal 2025 figuran ArcelorMittal, Cadillac Formula 1 Team, Callaway, Collins Aerospace, Dixstone, Hitachi Energy, Homeserve, Japan Airlines, Tampa Electric (TECO), TotalEnergies, Westinghouse y William Grant & Sons.

Asimismo, durante 2025 IFS amplió sus capacidades de IA industrial y su presencia en el mercado mediante adquisiciones específicas. Entre ellas destaca TheLoops, que incorpora una fuerza de trabajo de IA basada en agentes orientada a industrias de misión crítica, con implementaciones iniciales que apuntan a un aumento significativo de la capacidad operativa.

Igualmente, la incorporación de 7Bridges añade capacidades de optimización de la cadena de suministro y del transporte basadas en IA. Por su parte, la adquisición de Softeon, cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2026, amplía las capacidades de IFS en gestión de almacenes e integración de robótica, con el objetivo de facilitar una coordinación más completa de la cadena de suministro.

Además, adquisiciones anteriores como Copperleaf, Poka y Ultimo también contribuyeron al crecimiento y a la diferenciación de IFS durante el ejercicio fiscal 2025. De esta forma, IFS combinó un "sólido crecimiento con una mejora de la rentabilidad" en el ejercicio fiscal 2025.

"El año fiscal 2025 fue el año en que la IA industrial superó el abismo, ya que las empresas han ido más allá de las pruebas piloto y están ampliando la IA a las operaciones más importantes", ha apuntado el director ejecutivo de IFS, Mark Moffat, que ha enfatizado que el crecimiento de IFS es el "doble que el de sus competidores, en comparación con las cifras de crecimiento del mercado publicadas por respetados analistas del sector". "Estamos acelerando a medida que entramos en 2026, y la brecha se está ampliando", ha concluido.