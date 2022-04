Iglesias alerta de que el afán de destruir Podemos sigue "intacto" para "herir de muerte" a la izquierda transformadora

Cuestiona la voluntad de Sánchez de reeditar un gobierno de coalición y afirma que el PSOE tratará de nuevo de gobernar en solitario

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente Pablo Iglesias, ha advertido de que la "voluntad de destruir" Podemos por parte de ciertos poderes "sigue intacta" con vistas a dejar "herida de muerte" a la izquierda transformadora y que prueba de ello son los intentos de crear "cizaña" con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

A su vez, ha proclamado que sin la militancia de Podemos será "imposible" ningún proceso transformador en el espacio progresista, de la que se siente orgulloso y que tiene claro que la clave es la batalla ideológica. "Esa militancia tendrá que hablar, dejarse ver y elegir a sus candidatos", ha proclamando.

También ha avisado de que el PSOE intentará de nuevo gobernar en solitario, pese a que recientemente el presidente, Pedro Sánchez, haya proclamado que la gobernabilidad pasa por la coalición con el espacio progresista liderado por Díaz.

Así lo ha destacado durante la presentación de su nuevo libro 'Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes' publicado por Navona y editado por el periodista Aitor Riveiro tras varias entrevistas con el exlíder de Podemos, en el que narra su experiencia y trayectoria en la política activa.

Durante el acto, ha destacado que está convencido de que la titular de Trabajo es la candidata que "puede llevar mucho más lejos" que él a su espacio político, pero ha sostenido que se intenta construir un relato mediático de que Yolanda Díaz hace todo "bien" y Podemos "muy mal" siempre.

Un comportamiento que, para Iglesias, revela las dificultades de ser de la formación morada. Y es que esos intentos de sembrar discordia dentro del espacio tienen que ver, a su juicio, con mostrar un "camino de rosas" de los que "esperan una izquierda como la que había antes" o que no cambie las cosas.

LA PROYECCIÓN DE YOLANDA DÍAZ ES POSIBLE POR LA APUESTA POR GOBERNAR

Es más, ha apuntado que la proyección actual de Díaz, en su condición de ministra y vicepresidenta tiene su origen en que hubo un núcleo dentro de Podemos, que precisamente es el "más atacado", el que apostó por "gobernar" en el formato de coalición con los socialistas, incluso contra el criterio de una parte de su espacio político. "La condición de que eso ocurriera es Podemos", ha apuntado.

Por todo ello, Iglesias ha ensalzado la "valentía" de la actual líder de Podemos, Ione Belarra, y dirigentes como Pablo Echenique o la ministra de Igualdad, Irene Montero, que renunció a ser vicepresidenta en el primer intento de formar gobierno con el PSOE, cuando propuso dar un paso atrás si él era el problema.

En este sentido, ha recordado que entonces Irene rechazó esa opción sin las competencias de Trabajo o Transición Ecológica. "Yo no conozco a nadie al que le hayan ofrecido ser vicepresidente y haya dicho que no. Conozco a gente que se ha podido quejar y decir, me viene fatal, qué responsabilidad más difícil, pero no conozco a nadie que haya dicho no. Irene Montero dijo con estas competencias no", ha esgrimido.

También ha recelado que las palabras de Sánchez sobre reeditar una coalición con su espacio y ha disertado que quien dude de que el PSOE intentará gobernar de nuevo en solitario "es que no ha entendido nada en estos años", aunque el presidente en su opinión no puede decir esas intenciones porque, entre otras cosas, si lo expresa "molestará" a sus socios.

CARGA CONTRA EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN, UN JUEZ "MEDIOCRE" O PRESUNTO PREVARICADOR

Por otro lado y cuestionado sobre el pasaje del libro sobre una conversación con el presidente, en el que le dijo 'van a por ti' antes de que se diera el giro en la denominada pieza 'Dina' en el que se cuestionó su condición de perjudicado, el exvicepresidente ha acusado al magistrado Manuel García Castellón no logró su objetivo de terminar con él y que ahora habrá que dirimir si pasa a la historia como un juez "mediocre" o como un presunto "prevaricador".

En este punto, ha avanzado que una forma de mostrar su comportamiento es a través de un documental y ha apuntado que tiene los medios y recursos para contar esa historia. "Y la contaremos, ha prometido.

NO VOLVERÁ A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Durante el acto, Iglesias ha asegurado que no volverá a la política institucional "ni en su peor pesadilla" y que el tejer la alianza del bloque plurinacional, con fuerzas como ERC o Bildu, fue uno de sus principales logros porque impidió la posibilidad de que el PP volviera a gobernar, pero también es conscientes de que entonces su figura política se "chamuscaba" y ya "no iba a ser competitivo" en términos electorales. "Y ni tan mal", ha espetado.

También ha relatado que el "acoso" que padeció por grupos ultras a la puerta de su vivienda fue duro, por ver como se "atacaba" a su familia por el mero hecho de ser de Podemos. Al hilo, ha revelado que en una reciente conversación con el presidente chileno, Gabriel Boric, y su pareja le comentó que a lo mejor no era el momento de tener hijos, pues los "enemigos que tienen enfrente no tienen escrúpulos"

ARROPADO POR LA PLANA MAYOR DE PODEMOS

El exvicepresidente ha estado arropado durante el evento por la plana mayor de Podemos como es el caso de Belarra, Montero, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, la coportavoz estatal del partido, Isa Serra, y otros miembros de la Ejecutiva estatal.

También han asistido el coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente de la formación morada, Nacho Álvarez, su homólogo para la Agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago, la secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', la delegada del Gobierno contra la Violencia de Genero, Vicky Rosell, el cofundador de Podemos y politólogo, Juan Carlos Monedero, o el diputado de Bildu en el Congreso, Jon Iñarritu.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha acudido al evento al encontrarse en Galicia para protagonizar una serie de actos este miércoles.

La nueva publicación de Iglesias ha despertado expectación con una larga cola de personas que aguardaban media hora antes a que se abriera la sala de la Casa del Lector, en Matadero de Madrid, donde ha tenido lugar el acto. De hecho, se ha completado el aforo sin que pudiera entrar todos los que esperaban a la entrada del recinto.