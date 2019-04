Iglesias avisa de que la campaña será "la más determinante de la historia" por el porcentaje de indecisos

Publicado 09/04/2019 15:51:46 CET

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este martes, tras conocerse el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) previo a las generales, que destaca el dato histórico del 41 por ciento de indecisos, y avisa de que los partidos se enfrentan "a la campaña más determinante de la historia".

En una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press, Iglesias ha puntualizado que nunca había visto una encuesta que hablara de ese porcentaje tan alto de indecisos, por lo que cree que las elecciones están "más que abiertas".

Sobre el pronóstico de que el PSOE sea la fuerza más votada, Iglesias apuesta por ser prudentes ya que las generales cuentan "con un grado de imprevisibilidad sin precedentes". Por esto, no ha querido anunciar si pactarían con el PSOE y si estarían en un ejecutivo de Pedro Sánchez. "No tiene sentido comentar el resultado del partido antes de que se juegue, (...) hay una realidad, y es que se acabaron los gobiernos de partido único, el próximo gobierno será de coalición", ha matizado no obstante Iglesias.

Así, ha insistido en que no están dispuestos a establecer negociaciones con ninguna fuerza antes de conocer los resultados, y ha recalcado que "no tiene sentido hablar de sillones". Con todo, sí que ha apuntado que es el momento de "hacer cosas en el país", como crear una policía especializada que no dependa de Interior sino de la autoridad judicial y de la fiscalía, y que permita desarrollar el artículo 126 de la Constitución, "que habla de una policía judicial dependiente de jueces y fiscales".

Durante la entrevista, Iglesias ha señalado que la vicepresidenta Carmen Calvo "debe entender que el enemigo son las cloacas", después de que ésta le llamara ingrato tras la protección que le ha brindado el Gobierno. Además, ha mantenido un tenso rifirrafe con el presentador del programa 'Al rojo vivo', Antonio García Ferreras, al que ha acusado de ser uno de los protectores del director de OkDiario, Eduardo Inda. Iglesias acusa a este último de ser uno de los responsables de la trama organizada para desprestigiar a Podemos.