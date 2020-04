Iglesias pide al PP que vuelva a la Constitución y deje de competir con Vox: "Está decepcionando a sus votantes"

García Egea denuncia la "falta previsión" y las "mentiras" del Gobierno y que su "incompetencia" causa "miles de muertos"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles al PP que deje de "competir con Vox a ver quién dice la mayor barbaridad" y "vuelva a la Constitución y al patriotismo" para participar en los pactos de reconstrucción del país cuando se supere la pandemia del coronavirus, y ha avisado de que con su actitud está, a su juicio, "decepcionando" a sus votantes.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha denunciado que la "incompetencia" y las "mentiras" del Gobierno están causando "miles" de muertos, y ha acusado directamente a Iglesias de "poner la ideología por encima de la salud de los españoles".

Así lo ha asegurado el dirigente 'popular' durante la primera sesión de control al Gobierno que se celebra desde que comenzó el estado de alarma, en la que ha lanzado duras acusaciones contra el Gobierno y le ha preguntado al vicepresidente segundo "qué responsabilidades asume por la gestión de esta terrible crisis que le ha costado la vida a miles de españoles".

"Toda la responsabilidad, porque en el Consejo de Ministros hay una responsabilidad colegiada", ha respondido Iglesias, quien ha aprovechado su turno de réplica para pedir a García Egea que "reflexione" sobre el papel que está jugando el PP como principal partido de la oposición. "Están decepcionando a una parte fundamental de la ciudadanía que nos quiere ver unidos", ha avisado.

"UNA ACTITUD MÁS CONSTRUCTIVA"

"¿No le parece que la gente que les ha votado no querría una actitud un poco más constructiva por su parte? No le voy a pedir que piense como yo, pero le voy a tender la mano y le voy a plantear que asumamos un mínimo común denominador que no debería tener que ver ni con su ideología ni con la mía que es a Constitución Española", ha manifestado.

Asimismo, ha defendido que "ningún gobierno del mundo fue capaz de prever" a pandemia a la que ahora se enfrentan, y ha pedido al PP que deje de competir con Vox "a ver quién acusa de más comunismo al Gobierno de España".

"Nosotros volvemos a tender la mano para unos acuerdos de reconstrucción en este país que necesitan del concurso de todo el mundo, de las fuerzas de la oposición, de los sindicatos y de las empresas. Les hago esta recomendación de corazón: dejen de competir con Vox a ver quién dice la mayor barbaridad y vuelvan a la Constitución y al patriotismo", ha zanjado el líder de Podemos.

Sin embargo, a juicio de García Egea, al Gobierno le está faltando "previsión" y "le sobra propaganda". "Han actuado con irresponsabilidad y negligencia", ha sentenciado, antes de recriminar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que asegurara que "el país contaba con recursos suficientes" para hacer frente a la pandemia, o al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que el pasado viernes, "con 16.000 muertos encima de la mesa", hablara de películas en las redes sociales.

CHERNÓBIL

En este punto, el dirigente 'popular' ha hecho referencia al guión de la serie de 'Chernóbil' --que narra cómo gestionó el Gobierno de la Unión Soviética el desastre nuclear Chernóbil-- para denunciar que la "incompetencia" y las "mentiras" del Gobierno están causando "miles de muertos", al estar "mandando a la gente a luchar sin protección" frente al "enemigo invisible" del coronavirus.

"Yo le recomiendo una, en la que un gobierno comunista manda a la gente a luchar sin protección frente a un enemigo invisible, a base de mentiras tapan su incompetencia, y causan miles de muertos, sin que nadie pueda despedirse de ellos. No es una película ni es Chernóbil, es la España de hoy, la que usted está gobernado", ha espetado.

Además, ha acusado a Iglesias de no haber tenido "ni un solo gesto de luto por más de 18.000 personas muertas en España", mientras que sí se despidió de Excalibur, "el perro del ébola". "Ninguna rueda de prensa maquillará el tremendo dolor que sufre España", ha sentenciado.