Iglesias reivindica el "tándem" Rufián-Montero como un revulsivo para la izquierda y desdeña a Sumar

Archivo - El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha indicado que Podemos, con su pacto de coalición con IU y Sumar para las elecciones en Andalucía ha hecho una "renuncia" para reimpulsarse y ha defendido el "tándem" entre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la eurodiputada 'morada' Irene Montero, para relanzar a la izquierda alternativa.

"En la política muchas veces hay que hacer renuncias, muchas veces hay que, como se dice en el lenguaje militar, entregar una plaza para después decir: ahora vamos a ver la próxima que viene. Y la próxima que viene, pues van a aparecer como otros elementos", ha manifestado en declaraciones a 'RNE', recogidas por Europa Press.

Todo ello después de que el partido haya suscrito el pasado viernes un acuerdo de coalición para integrarse en la coalición 'Por Andalucía, pese a considerar que dicho pacto no refleja el peso de su formación, al encabezar únicamente la lista por la provincia de Jaén. De momento, la cúpula del partido a nivel estatal no se ha pronunciado respecto a esta confluencia.

Mientras, Iglesias ha subrayado el acto del 9 de abril de Rufián y Montero refleja una especie de 'tándem' de dos liderazgos en la izquierda, aunque sean de partidos diferentes, y que genera ilusión de crear una izquierda que se contraponga al PSOE.

El exvicepresidente ha desgranado que este tipo de actos y la opción de alianzas de la izquierda soberanista y estatal en Cataluña puede generar una movilización, que lleve a la poste a que la izquierda se ilusione y pueda dar "una sorpresa" en las elecciones generales.

Y ha advertido que, bajo su criterio, percibe que PSOE y Sumar se creen cada vez menos que pueden repetir Gobierno de coalición y encuadra en ese estado de ánimo la renuncia a repetir como candidata electoral de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

ELOGIOS DEL PSOE A MAÍLLO

En contraposición, Iglesias opina que el reimpulso para la izquierda alternativa no vendrá por el espacio Sumar donde "no ha habido primarias jamás para elegir a nadie" y que se sume en una dinámica de "juego de tronos" que "pasa básicamente por matar a Podemos y que te aplauda el PSOE".

"Yo jamás he escuchado a María Jesús Montero, ni a nadie del PSOE, dedicar los elogios, el cariño y el amor que le dedicaba a Antonio Maillo (...) Así hablaban de Cristina Almeida o de Diego López Garrido (...) Yo no me imagino a nadie del PSOE diciendo de Anguita lo que han dicho de Antonio Maíllo", ha declarado Iglesias.

De esta forma, el exlíder de Podemos ha afirmado que una izquierda que "no se diferencie del PSOE" y que diga "estamos aquí para apoyar en todo a Pedro Sánchez" al final terminará "desapareciendo electoralmente".

En contraposición, ha defendido que si la izquierda va por otro estilo y se camina por lo que supone el 'tandem' Rufián y se deja a las bases elegir a sus candidatos en primarias en cada provincia, el escenario puede ser radicalmente diferente.

CREE QUE RUFIÁN QUIERE EXPLORAR LA UNIDAD PESE AL NO DE ERC

Iglesias ha señalado que al portavoz de ERC le "apetece" explorar la opción de alianzas que impulsen a la izquierda y asumir ese liderazgo, dado que tiene algo que es difícil concitar como el apoyo de muchos ciudadanos e incluso medios "que jamás habrían apoyado a Podemos".

Todo ello supone "un enorme patrimonio político" que puede unificar a las izquierdas, pero que se encuentra con el "no" de su propio partido y del desmarque de Bildu, que ha respondido que no le meta en esos "líos".

"A partir de ahí yo creo que él tiene básicamente dos caminos: Convencer a su partido de que buscar algún tipo de alianza en Cataluña con otro tipo de fuerzas políticas de ámbito estatal, aunque el acuerdo se circunscriba en Cataluña, puede ser bueno para después generar otras dinámicas a nivel estatal. Ese es un camino que yo creo que él querrá explorar", ha agregado Iglesias.