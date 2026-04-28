Illa carga contra la "prioridad nacional" de PP y Vox porque pretende "crear ciudadanos de primera y de segunda"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, preside el acto institucional de Sant Jordi en Madrid, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha arremetido contra el concepto de "prioridad nacional" pactado entre el Partido Popular y Vox para los gobiernos de Extremadura y Aragón porque pretende "crear ciudadanos de primera y de segunda", y ha advertido que no existe "nada" más contrario al "bien nacional", a los "valores compartidos", ni "más perjudicial" para la "prosperidad" y la "convivencia".

"La mejor respuesta a los discursos del odio la vimos el pasado 23 de abril en las plazas y las calles de Cataluña y tantos otros lugares", ha asegurado Illa en un acto institucional por Sant Jordi celebrado este jueves en la Residencia de Estudiantes de Madrid, por donde pasaron artistas catalanes como Salvador Dalí, a los que "no les preguntaban de dónde eran o dónde habían nacido o si eran nacionales o extranjeros", ha reivindicado el president.

El líder del PSC ha apelado a los "miles de ciudadanos" que compartieron "alegría" en "las calles de Barcelona" y de "tantos otros lugares" al regalarse "libros, rosas y convivencia" para demostrar que "el gesto más revolucionario contra el odio es regalar una flor a quien amamos y también a quien piense diferente a nosotros".

En este sentido, ha incidido que Sant Jordi no es exclusiva de Cataluña, sino que también es patrón de Aragón y de municipios de Valencia como Paiporta, reflejando la "celebración de fraternidad entre territorios" pese a "quienes pretenden enfrentar comunidades sin motivo, o los que pretenden arrinconar el catalán en su territorio sin entender que se trata de una riqueza suya".

Asimismo ha afirmado que esta festividad catalana es "una muestra del compromiso" para "liderar la prosperidad compartida con el resto de España".

"CATALUÑA SE DEFIENDE CON HECHOS, NO CON PALABRAS"

En su discurso de clausura del acto, Illa ha asegurado que "el proyecto del que formamos parte comienza por mejorar lo que tenemos más cerca", garantizando "el derecho a la vivienda" o al "centro de salud". Y ha sacado pecho porque Cataluña sea la autonomía donde "más vivienda pública" se construye de toda España.

También ha advertido que Cataluña se defiende con "hechos" y no con "palabras ni gesticulaciones". Unas declaraciones que llegan la misma tarde en que Junts, junto al Partido Popular y Vox, ha tumbado en el Congreso de los Diputados el decreto del Gobierno para prorrogar los contratos de alquiler que caducan este año.

COMBATIR LAS DESIGUALDADES Y OPONERSE A LA GUERRA

También ha apelado al "no a la guerra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, recordando la leyenda de Sant Jordi que se negó a "perseguir a los cristianos" desobedeciendo las órdenes del "emperador" para reivindicar el "deber" de combatir "contra las injusticias sociales", "contra las dificultades" y "contra la guerra" ya sea "en nuestro barrio", "en nuestro país", o "más allá de nuestras fronteras".