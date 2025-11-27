Illa reprende a Junts por tumbar la senda de déficit del Gobierno: "No entiendo que hayan votado 'no' a mil millones"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha criticado este jueves la decisión de Junts de tumbar la senda de déficit propuesta por el Gobierno en el Congreso de los Diputados, al señalar que "no entiende" que "algunos partidos catalanes" hayan rechazado una propuesta que dotaría de "mil millones de euros" a Cataluña.

"No entiendo que algunos partidos catalanes hayan votado 'no' a dar la mayor capacidad de inversión al Gobierno de la Generalitat, de mil millones de euros", ha lamentado, en alusión velada al partido liderado por Carles Puigdemont.

Así se ha expresado durante su intervención en el foro 'España 360' de Prensa Ibérica en Madrid, horas después de que el Pleno del Congreso haya derribado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028 --el paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026- con el voto negativo de PP, Vox, Junts y UPN.

"Siendo sinceros, de algunos partidos políticos no esperaba mucho más y no me ha sorprendido el sentido de su voto, y de otros sí", ha lanzado el presidente, asegurando que la senda propuesta por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ofrecía más recursos a las comunidades autónomas", es decir, "para la sanidad pública" o "la educación pública".

"No entiendo cómo votan negativamente a esta propuesta, que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y los comercios", ha reiterado.

"UN DEBATE SERENO" PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Asimismo, Illa ha reclamado la reforma del sistema de financiación, subrayando que "todos los presidentes autonómicos" con los que ha hablado coinciden en que el actual modelo "debe actualizarse" porque "no responde a las realidades de hoy". "Si creemos verdaderamente en nuestro Estado de las autonomías, no se puede bloquear la reforma del sistema de financiación ni el aumento de la senda de déficit", ha argumentado.

El presidente de la Generalitat ha reivindicado la necesidad de llegar a un acuerdo. "El sistema de financiación es nuestra sanidad pública, nuestros bomberos, nuestros maestros, nuestros centros de atención a la gente mayor", ha reiterado. Para conseguir ese fin, ha apostado por mantener "un debate constructivo, sereno" y basado en "datos objetivos", dejando a un lado "el ruido" y "las frases para las redes" sociales.

"Mientras yo sea presidente de la Generalitat, no dejaremos ninguna silla vacía en ningún Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni en ninguna comisión sectorial. (...) Nosotros siempre escuchamos, proponemos y debatimos", ha defendido.

Durante su discurso, Illa se ha referido también a lo retos y las oportunidades de Cataluña, y se ha detenido en el problema de la vivienda, un punto en el que ha reivindicado su posición como "un derecho" frente a quienes quieren hacer "negocios especulativos" en un mercado que, ha reconocido, está "muy tensionado".

En ese sentido, ha defendido la aplicación de la Ley de vivienda estatal, que en un año y tres meses ha conseguido "bajar en un 4,7 %" los precios de la renta de alquiler en la región, mientras que en las zonas tensionadas donde no se ha aplicado "los precios han subido un 6,6%".

Illa ha criticado, además, el clima de "crispación" que "algunos dirigentes insuflan al debate territorial", que a su juicio se sitúa a una "distancia enorme" de la "fraternidad real" entre la gente de los diferentes pueblos y comunidades. "A mí siempre me encontrarán junto a la fraternidad. No hay mejor antídoto contra la crispación que subirse a un tren o a un avión y tener una gran conversación con quien se sienta al lado", ha agregado.