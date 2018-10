Imaz dice que "sólo si las circunstancias cambian de forma notable" el proceso de paz podría reanudarse

Actualizado 26/01/2007 22:25:04 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, señaló hoy que la detención ayer en Cataluña de un liberado de ETA, Iker Aguirre, que pretendía organizar un comando demuestran que en este momento no existen razones objetivas que hagan pensar que un fin dialogado de la violencia es posible, aunque señaló que en las reuniones que mantuvo el portavoz de su partido, Josu Erkoreka, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, les transmitió que "que sólo si las circunstancias cambiasen de forma notable podría reanudarse el proceso".

"El proceso estalló por los aires el día 30 de diciembre. No lo ha roto ninguna decisión judicial, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista... El proceso lo rompió ETA con un atentado brutal", afirmó Imaz en declaraciones a Onda Cero recogidas por OTR/Press, que en todo caso quiso dejar claro que eso no supone "que renunciemos a conseguir la paz en un futuro".

Pero para que esta puerta vuelva a abrirse el líder del PNV señaló que son necesarias "otras condiciones". Entre ellas citó "una decisión inequívoca y una voluntad firme por parte de ETA de poner fin a la violencia", algo que reconoció que "hoy no se da". Interrogado sobre si el Gobierno tiene intención de retomar el diálogo con la banda terrorista Imaz fue tajante: "Yo creo que no hay nada de eso", respondió.

"El Gobierno eligió un camino en mayo de 2005. Las circunstancias hacían pensar que un proceso de paz era posible en aquel momento, pero ETA ha cerrado esa vía", señaló Imaz que en todo caso puntualizó que en los encuentros con Rubalcaba "el Gobierno nos ha transmitido que sólo si las circunstancias cambiasen de forma notable podría reanudarse el proceso".

Pero aunque no cierra la puerta al diálogo con ETA, esta diálogo debe circunscribirse únicamente al fin de la violencia ya que el líder del PNV cree que "en ningún caso" el futuro político de este país puede ser negociado con una organización terrorista. "Yo no admitiría, ni como dirigente político, ni como ciudadano vasco, que el futuro de la sociedad vasca se decidiese en una negociación con un encapuchado. Estos límites son clarísimos en una democracia", proclamó

CRÍTICAS A BATASUNA

También arremetió contra la actuación de Batasuna tras el atentado de Barajas y denunció que no "alzara la voz" ante la furgoneta-bomba que dinamitó el proceso y acabó con la vida de dos personas. "No vale expresar en privado determinados sentimientos, si luego no se tiene el coraje político de, en un momento determinado, hacer frente a esa situación", denunció.

En cuanto a posible presencia de la formación ilegalizada en las elecciones de mayo Imaz expresó su deseo de que así sea ya que "eso supondría que, desde el punto de vista democrático, habríamos dado grandes avances". "Ojalá llegue el día en que Batasuna pudiese ser una fuerza democrática, que pueda estar en las instituciones y que con normalidad también pueda llegar a acuerdos con otras formaciones políticas", concluyó.