Imbroda, sobre la acogida de menores: "Habrá que hacer un gesto de solidaridad"

Juan José Imbroda, presidente de Melilla - PP MELILLA
MELILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado este miércoles a las comunidades autónomas hacer "un gesto de solidaridad" en relación al reparto de menores migrantes, subrayando además que hay "un real decreto que hay que cumplir".
"Yo comprendo a mis compañeros, entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad y entiendo que hay un real decreto que habrá que cumplir", ha manifestado durante una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser al ser preguntado por los recelos de algunos gobiernos autonómicos a un reparto de menores no acompañados tras la crisis migratoria en Ceuta.
El presidente de Melilla también ha pedido "poner pie en pared" y "empezar a arreglar esto desde el origen", apuntando a "un problema de estructura de fondo".
"Lo que no podemos hacer tampoco es que vengan muchos chicos por oleadas. No está regulado, no está controlado, no está bien. Y luego sufren ellos", ha esgrimido.
Por otra parte, ha planteado "explorar el acuerdo" con Marruecos de retorno de los menores "con todas las cautelas y observaciones posibles que marca el derecho internacional". "Deberíamos explorar esa vía que no se ha explorado, está virgen porque Marruecos nunca quiso", ha sostenido.
Imbroda, que ha cifrado en torno a los 165 menores los que Melilla tiene en acogida, si bien la capacidad es de 83, ha reconocido que "el drama no está aquí", sino en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos de la semana pasada.
"Nosotros tenemos que esperar aquí a que Ceuta se desahogue, porque ahora mismo están muy llenos", ha continuado el presidente, que se ha mostrado dispuesto "a echar una mano" dando prioridad de salida a los menores que se encuentran en la otra ciudad autónoma.
"Mira, nos faltaban unas camas, faltaban colchones que ya están llegando. Se van incorporando y se están instalando y ya está. Nosotros lo que hacemos con eso es cumplir el real decreto, lo comunicamos a la Delegación", ha señalado.
Imbroda también ha cuestionado que en Marruecos no supieran nada de la entrada masiva a Ceuta. "Yo lo entiendo como un gesto de presión migratoria", ha subrayado Imbroda. A su juicio, "hay un poquito de guerra híbrida".