Imbroda plantea que la actitud del Gobierno en la crisis migratoria no solo responde a "ineptitud" y apunta a "mala fe"

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, atiende a los medios antes de acudir a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum protagonizado por el presidente de Ceuta, Juan Jesís Vivas - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha planteado este lunes que la actitud del Gobierno central ante la crisis migratoria de Ceuta no responde únicamente a "ineptitud" y ha apuntado a una posible "mala fe" del Ejecutivo.

"No tiene sentido que sea tan inoperante, tiene que haber algo más", ha sostenido Imbroda durante su intervención en el desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' protagonizado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Madrid.

Asimismo, el presidente autonómico ha lamentado que España afronte la crisis "sin un plan" ni un protocolo para responder a una nueva entrada masiva de migrantes como la de finales de julio.

"Lo peor que puede pasar, o que ha pasado, es que no tengamos un plan. No hay un protocolo", ha advertido, antes de cuestionar qué recursos se activarían ante una nueva crisis y cuál sería el papel de la Policía, la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el Ejército. "No lo tenemos", ha insistido.

Para Imbroda, esta falta de previsión obliga además a revisar el marco legal. "Melilla y Ceuta son distintas. Si son distintas para algunas cosas, tienen que ser distintas para todos", ha defendido, reclamando una modificación de las leyes que tenga en cuenta la singularidad de ambas ciudades autónomas.

"CEDER ANTE MARRUECOS ES UNA GRAN EQUIVOCACIÓN"

Ante las declaraciones procedentes de Marruecos que cuestionan la soberanía española sobre las ciudades autónomas, Imbroda ha lamentado que España no haya dado todavía una respuesta "potente". "Tienes Ceuta ardiendo en estos momentos y puede reventar. Tienes a Marruecos subido reclamando Ceuta y Melilla y no hay una respuesta todavía potente por parte del Gobierno de España", ha señalado.

"Desde hace tiempo, con Marruecos lo que hacemos es ceder y es una gran equivocación. Es un error de libro", ha zanjado.

El presidente melillense ha reprochado además la ausencia de decisiones durante el mes de agosto y ha calificado de "insufrible" que Sánchez permaneciera de vacaciones mientras se desarrollaba la crisis.

APOYO A VIVAS

En este contexto, Imbroda ha criticado asimismo que, ante la falta de actuaciones, el Ejecutivo esté tratando ahora de "meterse con Juan Vivas" y "desacreditarlo".

"Fíjese cuánta maldad tiene que haber en un presidente como Vivas, que se ha encontrado la peor situación que ha habido en España y está luchando por sacarlo adelante", ha señalado.

Por ello, ha trasladado "todo el apoyo de Melilla" al presidente ceutí y ha garantizado que ambas ciudades seguirán juntas ante la situación. "Iremos junto con vosotros y con España hasta donde haga falta", ha afirmado.