Ingresa en prisión el 'Pablo Escobar' sueco tras su traslado a España por tráfico de drogas

1117397.1.260.149.20260916134213 Agentes de Policía trasladan al Pablo Escobar sueco - POLICÍA NACIONAL

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha trasladado desde Suecia a Jonas Falk, conocido policialmente como el 'Pablo Escobar' sueco o 'Billy el Niño', para proceder a su ingreso en prisión en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

El 'Pablo Escobar' sueco fue uno de los cuatro presuntos narcotraficantes relacionados con el entramado criminal de la 'Banca de Dubái' desarticulado en una macrooperación de la que dieron cuenta el pasado 8 de septiembre responsables de la Udyco y la UDEF de la Policía Nacional.

En concreto, la Policía Nacional informó de la detención de Jonas Falk, Carlos Humberto Arango y Perikles David Daremas, así como que habían intensificado la búsqueda de Alejandro Salgado, alias 'el Tigre', un español considerado objetivo prioritario por sus presuntos vínculos con el narcotráfico a gran escala y que figura entre los más buscados en la lista de Europol.

La operación contra la 'Banca de Dubai' consiguió localizar 20 millones de euros en activos y la detención de 21 personas en varios países, 14 de ellos en España, bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia.

La investigación se inició tras el asalto al buque 'Nehir' en el año 2021, incautando 1.835 kilos de cocaína y provocando la organización su hundimiento en las costas del puerto de Gijón para ocultar otra partida de 1.650 kilos.