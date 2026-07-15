La inquietud por la inmigración se dispara en plena regularización y escala a segundo problema de España, según el CIS

Archivo - Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos.- Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La preocupación por la inmigración se ha incrementado 4,5 puntos en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio, realizado coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno. Este asunto es citado en el 23,4% de los cuestionarios y escala del tercer al segundo puesto de la tabla de problemas del país.

La lista la lidera, un mes más, la vivienda, con un 43% de menciones, seguida de la inmigración (24,3%) y los problemas políticos en general (18,7%). El cuarto puesto está muy 'peleado' entre la corrupción (17,8%) y la crisis económica (17,3%).

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