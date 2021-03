Instituciones Penitenciarias y la Fundación Esplai abordan el papel de la mujer en prisión

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario Madrid I (Alcalá Meco), Ángel Sánchez, ha participado este viernes en un evento online organizado por la Fundación Esplai para abordar 'El rol de la mujer en prisión desde una mirada de 360º'.

En el acto han participado, además, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, mientras que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha asistido como oyente a este encuentro.

En el evento, centrado en el papel de la mujer dentro de prisión, se ha destacado la peculiaridad arquitectónica de la prisión Madrid I, "la menos penitenciaria" de las tres que existen exclusivamente de mujeres, junto a Brieva (Ávila) y Alcalá de Guadaira (Sevilla).

En concreto, la prisión de Alcalá Meco cuenta con una población reclusa de 449 internas, mientras que las otras dos prisiones de mujeres no llegan al centenar. Además, el perfil mayoritario de internas es el de mujer extranjera que llega al aeropuerto de Barajas con droga. "Eso supone que en nuestro caso, el porcentaje de internas extranjeras sea cercano al 60 por ciento del total, mientras que la media nacional debe rondar el 25 por ciento".

Desde una perspectiva de género y de experiencia profesional, el subdirector de Tratamiento de Madrid I ha señalado que la mujer asume mayoritariamente el rol de cuidadora, tanto en lo que afecta al interior de la prisión, en cuanto a su implicación como internas de apoyo de otras internas a las que pueda ser necesario aplicarlas el Protocolo de Prevención en Suicidio, como de cara al exterior en su papel de pilar fundamental de su familia.

En el caso de que en una familia sea la mujer la que ingresa en un centro penitenciario, "el núcleo familiar suele verse más afectado, fundamentalmente los hijos, en el caso de que los haya". "La familia es el principal elemento de fortaleza psicológica de la mujer en prisión", ha apostillado.

MENOR NÚMERO DE INCIDENTES ENTRE MUJERES

El número de incidentes regimentales es menor en una prisión de mujeres que en una de hombres. Destaca la participación de las mujeres en las distintas actividades que se desarrollan en un centro penitenciario. "Tienen su tiempo bastante más ocupado que los hombres, la ociosidad es menor", ha indicado.

El evento, enmarcado en el trabajo de Justicia Educativa que desarrolla Fundación Esplai y centrado en el papel de la mujer dentro de prisión, ha contado también con la responsable de este área y especialista en el ámbito penitenciario, Virginia Pareja.

En su alocución, Pareja ha destacado la importancia de celebrar este tipo de eventos para poder dar visibilidad al mundo penitenciario y, en especial, al rol de las mujeres en él. En esta línea, ha subrayado como fundamental también estrechar lazos de colaboración entre las diferentes organizaciones e instituciones para trabajar en un camino conjunto, en el que la educación sea el eje prioritario.

Tras la intervención de ambos se ha proyectado un vídeo en el que se ha recogido los testimonios de mujeres presas, funcionarias de Vigilancia, madres, parejas de hombres presos, el de una hija de hombre interno y de unas madres con hijos privados de libertad.

Elida, interna en Madrid I, ha manifestado que los hombres tienen más fortaleza en comparación a las mujeres. "La cárcel me ha cambiado y ha hecho que la gente me mire de otra manera. Me gustaría que me viera no como mujer presa sino como persona, que intenten entendernos, que comprendan que cada una ya está pagando por lo que ha hecho", ha dicho.

Por su parte, las funcionarias de Vigilancia han expuesto que la Institución Penitenciaria no discrimina por razón de sexo. "Yo me siento plenamente integrada", han manifestado dos de ellas, al tiempo que han recordado que las mujeres que tienen un reto por delante, "quitarse el estigma" de que son el sexo débil y que tienen la misma autoridad que un funcionario hombre.

PROYECTO 'RECONÉCTATE'

La Fundación Esplai colabora con la Administración Penitencia desde 2018 donde comenzó a trabajar en Madrid III (Valdemoro) con el proyecto 'Reconéctate', que tiene como objetivo general principal contribuir a una mejor preparación para la vida en libertad de reclusos, trabajando en competencias digitales, personales y sociales, esenciales para desenvolverse de forma positiva en cualquier ámbito de la vida, y con una orientación especial al ámbito familiar.

El proyecto prevé también un cierto trabajo con las familias de los reclusos participantes, para apoyarlas en el proceso de "reintegración" en el núcleo familiar.

Por 'Reconéctate' pasan una media de 100 reclusos al año. Este ha comenzado la primera edición con mujeres, en el CP Madrid I (Alcalá-Meco), donde está previsto que participen unas 50 internas.