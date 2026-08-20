El Instituto de Medicina Legal solo ha podido identificar a 6 de los 82 muertos en Ceuta y tilda de "drama" la situación

Migrantes llegados los pasados 30 y 31 de julio a Ceuta - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, Manuel Aparcero, ha explicado que de los 82 cádaveres recuperados en Ceuta tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio solo se han podido identificar hasta el momento a 6 personas, tres de ellos por ADN y otros tres por huellas dactilares.

El responsable del instituto ha reconocido en una entrevista de 'RNE', recogida por Europa Press, que su equipo se vio desbordado desde el primer momento ante la magnitud de la crisis.

En su opinión, la situación vivida en la Ciudad Autónoma es un "drama" que ha requerido de una gran cantidad de "horas de trabajo y coordinación" de los profesionales sanitarios.

"Efectivamente ese día estábamos de guardia, había una compañera más, éramos dos médicos forenses. El Instituto de Medicina Legal cuenta con siete cámaras de refrigeración", ha precisado Aparcero, y ha añadido que ante el elevado número de inhumaciones requeridas "se habilitó una macrocámara" adicional para poder conservar los cadáveres en el antiguo hospital militar.

SE LES HA PRACTICADO EL RITO MUSULMÁN PARA DIGNIFICARLOS

El forense ha subrayado que se ha preservado en todo momento la dignidad de los fallecidos en la Ciudad Autónoma. "Se les practicó el rito musulmán para garantizar la dignidad del fallecido y respetar su creencia religiosa", ha detallado antes de explicar que esto se ha realizado una vez practicada la autopsia médico-legal en los casos de muertes de origen violento con carácter accidental.

Aparcero ha informado también sobre las pruebas de determinación de edad necesarias ante el "drama" de los fallecimientos de menores migrantes.

El forense ha señalado que los equipos médicos han trabajado con la práctica de la "ortopantomografía", una "radiografía panorámica de la boca" y una "radiografía del carpo o de la mano", estudiando "los procesos de osificación en los huesos del carpo y de la mano y la mineralización de los molares". En este sentido, el médico ha concretado que "en los últimos días se han realizado unas 80-90 pruebas de determinaciones de la edad".

"LIGERO AUMENTO" DE LAS AGRESIONES SEXUALES, PERO NO "SIGNIFICATIVO"

Asimismo, respecto a las agresiones sexuales denunciadas, Aparcero ha indicado que "ha habido un ligero aumento", pero ha querido precisar que este no ha sido "significativo", bajo la referencia de las que se han podido intervenir desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El director ha reconocido que su equipo continúa "en modo automático" y que cuando "todo esto pase", necesitarán, aparte de un balance de la gestión, "desconectar" y tener un tiempo de descanso porque "a nivel personal es muy duro".