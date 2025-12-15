Interior cesa al comisario que puso al frente de la Policía en Lleida por tener una condena por acoso sexual

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en el acto de jura de la XXII Promoción de ascenso a la categoría de Comisario Principal de la Policía Nacional - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha ordenado este lunes el cese del comisario Antonio José Royo Subías, al que había puesto al frente de la Policía Nacional en Lleida, tras trascender que este mando policial tenía una condena por acoso sexual.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado la orden de cesar a este comisario de 63 años que fue condenado en 1999 por acoso sexual a una subordinada.

Según adelantó el diario 'Segre' y 'El País', fue condenado por la Audiencia de Guipúzcoa y el Tribunal Supremo al considerar probado que presionó en 1999 a una subordinada para que mantuviera relaciones con él y que le dio "un manotazo en los glúteos".

Antonio José Royo, que tomó posesión de su cargo el pasado 9 de diciembre, fue considerado autor de un delito de acoso sexual agravado por hacer prevalecer su superioridad, por lo que fue condenado a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros. El agente continuó en la Policía y ascendió a comisario en 2017.