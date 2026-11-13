Interior confirma que prohibirá el gas lacrimógeno tras las cargas del 11N y permitirá botes de humo por ser "inocuos"

Actuación de la Policía Nacional contra piquetes organizados a favor de la huelga general - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha confirmado este viernes que ha ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional que modifique el protocolo interno de uso de gas lacrimógeno para prohibir el uso de este material de defensa policial, como ya adelantó ayer tras la polémica por las cargas policiales en la huelga del 11N.

Según ha informado el Ministerio del Interior, en adelante, en los dispositivos de orden público la Policía Nacional podrá seguir utilizando los artificios ATL, que son botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo".

Se trata de uno de los elementos usados por los 'antidisturbios', que cuentan con otros medios en sus actuaciones como las pelotas de goma o las escopetas de descarga de cartuchos de fogueo para disuadir a una multitud.

INFORMACIÓN RESERVADA ABIERTA POR JEFATURA

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado, además, que la Jefatura Superior de Madrid abrió este jueves una información reservada para evaluar las actuaciones policiales durante la jornada de huelga general en Madrid.

La decisión de prohibir el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes tras el 11N provocó el enfado de los sindicatos de la Policía Nacional al entender que ponía "bajo sospecha" a los agentes de las fuerzas de seguridad.

"Es dejar a los agentes vendidos e indefensos", expuso el sindicato mayoritario entre los mandos y también otras organizaciones como SUP, Jupol, UFP o CEP.

Interior ordenó antes de la huelga que la Policía Nacional y la Guardia Civil dispusieran de los dispositivos suficientes para prevenir "piquetes violentos" o barricadas.

En concreto, el Ministerio señaló que tenían que garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales, según la instrucción de la Secretaría de Estado del 6 de octubre, consultada por Europa Press.

MARLASKA DESCARTA DIMITIR

Este pasado jueves, en declaraciones a la prensa antes de asistir a un acto del PSOE en Madrid por las elecciones generales, Marlaska descartó dimitir y cuestionó la proporcionalidad de las cargas policiales en las intervenciones contra piquetes y manifestantes de la huelga convocada por los sindicatos por el acceso a la vivienda y la mejora salarial.

"Ayer hubo algunas actuaciones que, a primera vista, no gustan y no se concilian muy bien con los principios de proporcionalidad", señaló Marlaska, que explicó que había ordenado una "investigación muy específica" al margen de los análisis protocolarias que realiza la Policía en este tipo de dispositivos de orden público.

No obstante, Marlaska defendió "el ejercicio legítimo de la fuerza pública por parte de toda la Policía y de la Guardia Civil", reivindicando que España tiene una Policía en materia de seguridad ciudadana "absolutamente ejemplar y digna" y "un referente a nivel mundial".

En este contexto, puso como ejemplo eventos como la Cumbre Iberoamericana, la cumbre de la OTAN y la cumbre de financiación de la ONU, entre otros.

Dicho esto, el ministro respondió a las preguntas de la prensa señalando que no creía que tuviera "ninguna razón" para dimitir, alegando que su trabajo responde a un equilibrio entre "defender la actuación de los policías y los guardias civiles, pero también defender que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades con plenas garantías".

"Todas las actuaciones y todos los medios que empleen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que ser absolutamente proporcionales y necesarios a las actuaciones que desarrolla y desde luego no ser absolutamente lesivos para la ciudadanía", reiteró.