Interior debe 76 millones de euros a las comunidades autónomas por asistencia sanitaria a presos

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MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha reconocido que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene contraída una deuda de 76,3 millones de euros por gastos sanitarios ocasionados por la atención a los reclusos desde 2018. Desde esta fecha se han abonado 121,4 millones.

La Comunidad de Madrid es la región a la que se adeuda la mayor cantidad, con 27,2 millones de euros, es decir, el 35% del total, si bien desde 2018 ya se le ha pagado por este concepto 21 millones de euros, según figura en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press.

Le sigue Andalucía con 14,8 millones pendiente de pago, una región a la que se han transferido 9,9 millones por este concepto. El resto de comunidades autónomas con mayor deuda están a mucha distancia en cuanto a cifras absolutas: Baleares (7,2 millones), Aragón (6,6 millones), Canarias (5,5 millones), Castilla y León (4,5 millones) o Galicia (3,4 millones).

PENDIENTE DE TRANSFERIR COMPETENCIAS

En su respuesta, el Ministerio del Interior recuerda que para la Administración Penitenciaria es un "objetivo estratégico" avanzar en el traspaso de servicios y funciones en materia de sanidad penitenciaria, atendiendo a la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Hasta el momento, esta transferencia se ha completado en el País Vasco (2011) y Navarra (2021), además de Cataluña, lo que se produjo con anterioridad a la vigencia de la citada norma, que en su disposición adicional sexta ordena la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud y su traspaso a las comunidades autónomas.

Los datos los ha ofrecido el Gobierno en una respuesta por escrito al PP, que se interesó por el importe que Instituciones Penitenciarias ha abonado y el que adeuda a cada una de las comunidades autónomas por los gastos sanitarios ocasionados por la atención a los reclusos desde el año 2018 hasta la actualidad.

CONVENIOS PARA MEJORAR LA ASISTENCIA

El Ministerio del Interior ha recordado que, a falta de dicha transferencia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "viene haciendo importantes esfuerzos, a todos los niveles", para cumplir con la asistencia sanitaria penitenciaria.

En este sentido, ha destacado que ha firmado convenios con distintas comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria, interoperabilidad de la Historia Clínica Digital y telemedicina.

Interior ha subrayado que gracias a estos convenios los profesionales sanitarios de los establecimientos penitenciarios puedan acceder a los datos recogidos por los servicios sanitarios públicos, tanto de atención primaria como especializada, de las personas privadas de libertad ingresadas actualmente en cualquiera de estos centros.