Interior incluye a Melilla en la instalación de barreras marítimas para devoluciones de migrantes que crucen a nado

02 August 2026, Spain, Ceuta: Spain-Morocco border crossings ease after unprecedented migrant influx; small-scale crossing attempts continue. Photo: Juan Carlos Lucas/ZUMA Press Wire/dpa - Juan Carlos Lucas/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha incluido a Melilla en la instalación de barreras marítimas, similares a las de Ceuta, con el objetivo de aplicar los rechazos en frontera a los migrantes que intenten acceder a España a nado tras superar estos elementos de contención.

Así se recoge en la Instrucción 9/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad, firmada el pasado 1 de agosto, que establece el marco jurídico y operativo para instalar estos dispositivos en las aguas de las dos ciudades autónomas y fija el procedimiento para aplicar los rechazos en frontera previstos en la Ley de Extranjería.

El documento explica que la medida responde a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que concluyó que las devoluciones 'en caliente' no puede aplicarse de forma general a quienes acceden irregularmente al país, sino únicamente a quienes intenten entrar en España superando elementos de contención fronterizos establecidos.

No obstante, el alto tribunal ha añadido que la Ley de Extranjería no limita esos elementos exclusivamente a las vallas terrestres, por lo que su instalación en el mar permitiría aplicar también el rechazo en frontera a quienes los franquearan.

Por último, Interior ha señalado que esta instrucción tiene como finalidad proporcionar "la necesaria seguridad jurídica" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para efectuar el rechazo en frontera de las personas migrantes detectadas en la línea marítima de Ceuta y Melilla cuando intenten superar estos dispositivos.