ONG lamentan la "tragedia" de Ceuta, piden proteger "la dignidad humana" y denuncian el retorno de niños sin garantías

Dos migrantes reciben comida en Ceuta. - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diferentes ONG han lamentado la "tragedia" de Ceuta, en la que al menos 75 personas migrantes han muerto intentando entrar a nado, al tiempo que han pedido que se respete la "dignidad humana" y han denunciado el retorno de menores de edad "sin garantías".

En concreto, Cáritas Española ha manifestado su "profunda preocupación y consternación" ante la "tragedia" vivida en Ceuta y ha urgido a las administraciones públicas, a los responsables políticos y a la comunidad internacional a "impulsar soluciones basadas en la protección de los derechos humanos", el "respeto a la legalidad y la construcción de vías seguras".

"El respeto a la dignidad humana, al interés superior del menor y a las garantías establecidas en nuestro marco jurídico no puede quedar relegado en situaciones de presión fronteriza", ha subrayado la labor social de la Iglesia en un comunicado.

La organización ha lamentado "profundamente la pérdida de vidas humanas" y ha puesto de relieve la "extraordinaria capacidad de solidaridad" de la población ceutí así como la labor de las ONG y profesionales.

Asimismo, ha denunciado "la instrumentalización de las personas migrantes como herramienta al servicio de intereses políticos o estratégicos y el uso de la demografía como arma de presión geopolítica" y ha recordado las palabras del Papa León XIV durante su visita a España, cuando dijo que las personas migrantes "no son números ni expedientes".

INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

También desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) han expresado su "profundo dolor" por las personas que han perdido la vida al intentar llegar a Ceuta y han reclamado "una investigación independiente, exhaustiva y transparente" que permita reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades, incluyendo "la reacción de formaciones y cargos públicos".

Para la entidad, la prioridad inmediata debe ser garantizar la protección, la atención humanitaria y el acceso efectivo a los derechos de todas las personas, con especial atención a niños, niñas y adolescentes. "Deben respetarse el derecho de asilo, el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas, recogidos en la Convención de Ginebra y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", han subrayado.

Además, han pedido que las personas migrantes no sean "utilizadas para alimentar mensajes xenófobos, racistas, islamófobos o aporófobos", y ha reclamado al Gobierno central y la Unión Europea que "asuman su responsabilidad, tal y como contempla el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), reforzando los servicios públicos y aportando recursos humanos y materiales suficientes para proteger a quienes llegan".

CARTA AL GOBIERNO

Por su parte, Save the Children ha pedido en una carta al Gobierno garantías ante los retornos a Marruecos. "Puede haber niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre las personas trasladadas", ha advertido la ONG.

En concreto, la organización ha mostrado su preocupación ante las imágenes difundidas en las últimas horas en las que se observan "operativos de traslado de personas hacia la frontera marroquí para su retorno". En algunas de ellas, según avisa, "pueden apreciarse personas de apariencia muy joven" y, según testimonios e informaciones recabados sobre el terreno, dice que "habría indicios de presencia de niños, niñas y adolescentes".

Además, Save the Children asegura haber recibido información sobre casos particulares de menores que habrían sido acompañados hasta la frontera.

"Celebramos que se estén habilitando recursos para atender a los niños y niñas que han llegado a Ceuta, pero nos preocupa especialmente que pueda haber menores entre las personas trasladadas hacia la frontera. Antes de cualquier retorno es imprescindible identificar a cada niño y niña y evaluar individualmente su situación, garantizando siempre su interés superior", ha señalado la especialista en migraciones de Save the Children, Jennifer Zuppiroli.

DEVUELTOS A ZONAS REMOTAS DE MARRUECOS

En la misma línea, ActionAid ha denunciado, tras hablar con su socios locales sobre el terreno, que son "cientos de personas, muchas de ellas menores" las que han sido "devueltas a zonas remotas de Marruecos sin medios para regresar a sus lugares de origen".

Una de las organizaciones socias de ActionAid en Marruecos ha documentado casos de menores que perdieron sus teléfonos móviles y el contacto con sus familiares durante la entrada a Ceuta, y asegura que algunos de ellos hoy no logran restablecer esa comunicación.

Además, ActioAid avisa de que, aunque la mayoría de las personas que cruzaron eran de nacionalidad marroquí, también hay "un número significativo de jóvenes procedentes de otros países del Magreb, como Argelia y Túnez, y de países subsaharianos, que no tienen adonde volver en Marruecos".

Por otro lado, desde Amnistía Internacional han pedido "humanidad y solidaridad" a los líderes europeos ante la situación en Ceuta y han subrayado que "los Estados tienen la responsabilidad de gestionar sus fronteras de forma humana y evitar poner en peligro a las personas".

Tras la respuesta inicial "preocupante y peligrosa" de Estados europeos a los sucesos de Ceuta, Amnistía Internacional ha pedido que los acontecimientos de Ceuta no se "instrumentalicen con fines políticos para cerrar aún más las fronteras o externalizarlas, ni como una herramienta cínica para legitimar la nueva agenda de la UE centrada en la deportación" y ha calificado de "vergonzoso" el "intento de sembrar el miedo" al atribuir el aumento de llegadas al programa de regularización de España, que finalizó el 30 de junio.