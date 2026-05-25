Interior licita el retorno aéreo de extranjeros por 16,5 millones en el programa de Frontex contra inmigración irregular

10 May 2026, Netherlands, Eindhoven: Passengers from the cruise ship affected by a hantavirus outbreak disembark from a plane at Eindhoven Airport. - Christoph Reichwein/dpa

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Interior ha abierto una convocatoria de concurso público para el traslado aéreo de extranjeros con un presupuesto de 16.335.000 euros en el marco del programa FAMI-Frontex dedicado, entre otras cosas, a "contribuir a la lucha contra la migración irregular, mejorando el retorno y la readmisión efectivos, seguros y dignos".

Así lo ha hecho pública la cartera liderada por Fernando Grande-Marlaska en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que explica que la licitación se convoca para la "contratación de servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros, mediante la organización de vuelos específicos no integrados en las líneas regulares".

Esta convocatoria, de procedimiento abierto, lleva consigo la contratación durante 18 meses, tiempo en el cual "el licitador estará obligado a mantener su oferta", que se otorgará a la propuesta que pondere más dentro de los siguientes requisitos: calidad de servicio (5%), reducción de la antigüedad (5%), reducción del porcentaje de la indemnización (5%) y el precio más bajo (80%).

Dicho esto, la convocatoria también especifica que se recibirán ofertas hasta el 24 de junio de 2026 y que la empresa solicitante debe cumplir con los requisitos previos de "solvencias económica y técnica", la cual tendrán que justificar al presentar el documento europeo único de contratación (DEUC).