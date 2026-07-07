Intervenido el mayor alijo de MDMA de Europa a una organización criminal asentada en la Costa del Sol

1102315.1.260.149.20260707122148 Archivo - Varios Agentes de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha intervenido casi una tonelada de MDMA, la considerada policialmente como mayor incautación de esta sustancia en Europa, en una operación contra una organización criminal asentada en la Costa del Sol, en Málaga, que quería enviar la mercancía a países latinoamericanos a través de Ghana para su posterior intercambio por cocaína.

La investigación junto a la Policía de los Países Bajos comenzó a principios de 2025, cuando los agentes detectaron la actividad de una organización criminal integrada por ciudadanos neerlandeses asentados en la Costa del Sol dedicada presuntamente al tráfico internacional de drogas sintéticas, cocaína y marihuana, así como al blanqueo de capitales.

Las pesquisas permitieron comprobar que los principales responsables de la organización coordinaban envíos de grandes cantidades de drogas sintéticas desde España y los Países Bajos con destino a África. Posteriormente, la sustancia era trasladada a distintos países de Latinoamérica, donde era utilizada como medio de pago para la adquisición de cocaína, que posteriormente era introducida en Europa a través de puertos españoles.

La operación culminó con la detención de 15 personas en Torremolinos (5), Marbella (1), Fuengirola (3), Estepona (1), Mijas (1), Sevilla (1) y Países Bajos (3).

En total se han realizado doce entradas y registros en Málaga (8), Sevilla (2), Granada (1) y Países Bajos (1), donde se incautaron 859 kilos de MDMA, 88 kilos de comprimidos de éxtasis, 644 plantas de marihuana, más de 5 kilos de cogollos, 1,3 kilos de hachís, 34 paquetes de productos derivados del cannabis, más de 46.000 euros, tres armas de fuego, tres vehículos de alta gama y cinco relojes de marcas de gran prestigio. Además se han desmantelado tres plantaciones indoor de marihuana.

DROGA OCULTA EN GRÚAS

A partir del mes de octubre, varios de los principales investigados se trasladaron a los Países Bajos, circunstancia que dio lugar al establecimiento de un equipo conjunto de investigación entre la Policía Nacional y la Policía neerlandesa.

Durante el desarrollo de las investigaciones, los agentes detectaron que la organización preparaba un envío de una gran cantidad de droga sintética oculta en el interior de una grúa que iba a ser transportada desde el puerto de Amberes con destino a Ghana. Allí, la sustancia sería intercambiada por cocaína que posteriormente sería enviada a Europa.

El pasado 28 de enero de 2026, una vez confirmada la inminencia del envío, las autoridades españolas y neerlandesas llevaron a cabo de forma coordinada la explotación de la operación en ambos países, impidiendo la salida del cargamento e interviniendo la totalidad de la sustancia estupefaciente.

La operación se desarrolló por la Policía Nacional con la colaboración y apoyo de Europol, contando con instrumentos de financiación de la Unión Europea.