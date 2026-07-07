Un detenido tras desmantelar un laboratorio clandestino de cannabis en Torrox (Málaga)

Un detenido tras desmantelar un laboratorio clandestino de cannabis en Torrox - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrox-Algarrobo han desmantelado un laboratorio clandestino en el municipio malagueño de Torrox dedicado al cultivo de droga y elaboración de distintos productos derivados de la marihuana y han detenido a una persona e investigado a otra por un delito contra la salud pública.

La investigación se inició tras la colaboración de vecinos de la zona que alertaron de un fuerte olor a marihuana en el vecindario, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras el este aviso se inició una investigación, confirmándose la veracidad de los hechos denunciados y comprobando que el fuerte olor provenía de uno de los locales situados en los bajos de una urbanización de la localidad de Torrox.

Ante estos indicios, se estableció un dispositivo de vigilancia, pudiendo constatar que el local estaba siendo utilizado para el cultivo y transformación de marihuana, teniendo un sistema de video-vigilancia para el control de acceso.

Así, tras solicitar la correspondiente autorización judicial, se procedió al registro del local siendo localizadas dos zonas claramente diferenciadas, una destinada al cultivo de las plantas y otra a su manipulación y transformación.

Estas dos zonas contaban con medios para llevar a cabo todo el proceso, desde el cultivo hasta la elaboración y comercialización de productos derivados de la marihuana tales como aceites corporales, gominolas, pastillas y diversas soluciones.

En concreto, en el registro fueron intervenidas 30 plantas de marihuana, gran cantidad de productos derivados, materiales para el cultivo y elaboración de la droga y maquinaria especializada. Asimismo, fue detenida una persona y se procedió a la investigación de otra por un delito contra la salud pública.