Operación contra el narcotráfico en El Palmar de Troya (Sevilla): 26 detenidos y 24 cultivos de marihuana desmantelados

Archivo - Una patrulla de la Guardia Civil como imagen de recurso - EMILIO LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado este martes, 7 de julio, de una operación conjunta contra el narcotráfico entre la Guardia Civil y la Policía Nacional en El Palmar de Troya (Sevilla) que se ha saldado, hasta el momento, con 26 personas detenidas.

En un audio remitido a los medios, Toscano ha afirmado que el dispositivo, denominado 'Itálica 182 Ulises', ha contemplado 16 registros y el desmantelamiento de 24 plantaciones de marihuana.

Toscano ha remarcado que el operativo forma parte de las actuaciones de lucha contra la criminalidad en general y contra el narcotráfico en particular, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Gobierno de España.