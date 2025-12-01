Irene Montero asegura que Salomé Pradas evidencia que en la dana el problema fue la gestión "homicida" del PP

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los dirigentes de Podemos han participado en un acto llamado ‘Nacionalizar Repsol’. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que la exconsellera de Interior de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ha evidenciado que el problema en la dana es el PP y su "gestión homicida".

"La cuestión de que Carlos Mazón es muy sinvergüenza eso ya lo sabe todo el mundo. El problema es que lo que ayer Salomé Pradas dejó claro es que el problema es el PP. Es que todos en el PP piensan que las cosas se hicieron como se tenían que hacer y no son capaces de reconocer que su gestión es una gestión homicida", ha lanzado en declaraciones antes de participar en un desayuno informativo organizada por el 'Club Siglo XXI', en alusión a la entrevista de Pradas este domingo en 'La Sexta'.

La exministra de Igualdad ha acusado al PP de aplicar desde sus gobiernos autonómicos una "una gestión de muerte" y que en su modelo "la vida de la gente no importa nada"

"A esta derecha de gestión homicida y de corrupción hay que echarla, y como el PSOE no puede pues lo que tenemos que hacer es construir una izquierda fuerte, que sí tenga la valentía y las ganas de enfrentarse a esta derecha", ha zanjado.