Irene Montero censura la "torpeza" y "poca seriedad" del Gobierno en la exhumación de Franco

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha lamentado este miércoles las complicaciones que se están sucediendo en la exhumación de los restos dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha denunciado la "torpeza" y "poca seriedad" del Gobierno de Pedro Sánchez en este caso.

Así lo ha puesto de manifiesto, en los pasillos de la Cámara Baja, después de que este martes un juzgado de Madrid haya suspendido cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizaba a exhumar los restos de Franco.

La dirigente de Podemos considera que ésta es "una mala noticia para la democracia y para España", el único país de Europa, ha dicho, que "todavía no tiene saldadas cuentas con su pasado ni con los demócratas que lucharon por la libertad" y que sigue teniendo homenajes a un dictador.

"Esto no sería posible en ningún otro país de Europa", ha enfatizado Montero, para censurar, a renglón seguido, al Ejecutivo por la "torpeza" y "poca seriedad" demostradas, a su juicio, no sólo con la exhumación de Franco sino con la memoria histórica. En este punto, ha recordado que el Gobierno se comprometió a retirar las medallas de 'Billy el Niño' y, después, apunte que "no es posible".

La responsable de la formación morada ha defendido la necesidad de ser "serio" con este tipo de cuestiones porque la democracia española "se lo merece" pero se ha quejado, una vez más, de "la falta de rigor" del Gobierno a la hora de aplicar estas medidas, la "torpeza" de la Fundación Francisco Franco y la "complicidad" de los jueces con esta estrategia.