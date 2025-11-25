Irene Montero desea suerte a Peramato y espera que su nombramiento como FGE no sea un "acantilado de cristal"

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los dirigentes de Podemos han participado en un acto llamado ‘Nacionalizar Repsol’. - Matias Chiofalo - Europa Press

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha deseado "suerte" a Teresa Peramato, a la que "respeta mucho", y espera que su nombramiento propuesto el Gobierno como nueva fiscal general del Estado no sea un "acantilado de cristal", es decir, que la coloquen por ser feminista en un puesto de mando es un momento de gran dificultad para que fracase.

La dirigente de la formación morada ha realizado estas declaraciones en 'La hora de la 1' TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha mostrado su esperanza de que el nombramiento de esta fiscal sea para "dejarle hacer justicia feminista" y para acabar con la "justicia patriarcal" que, en su opinión, sigue "desprotegiendo a las mujeres".

Irene Montero espera que Peramato pueda enfrentarse con todas las consecuencias a la "derecha judicial golpista que se la va a querer llevar por delante". Dicho esto, ha compartido su deseo de que no sea un "acantilado de cristal", que según su propia definición es cuando en un momento de "una crisis sin precedentes" se pone a una "feminista al frente" con "altísimas posibilidades de fracaso".

Ello, ha dicho, después de que el Gobierno haya guardado el feminismo en un cajón "porque molestaba mucho al presidente". Por ello, ha dicho esperar "de corazón" que Teresa Peramato tenga mucha suerte para impedir que la derecha judicial golpista se la lleve por delante como al fiscal Álvaro García Ortiz, ya que, en su opinión, esta derecha está en contra de la libertad sexual y de todos los derechos feministas.

LA CONDENA AL FGE, UN "GOLPE JUDICIAL"

Preguntada por la sentencia del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por el que se le inhabilita por dos años, la dirigente de Podemos ha vuelto a decir que se trata de "golpismo judicial" que además de ser "muy grave" es "incompatible con la democracia".

"Aquí hay una derecha judicial y mediática golpista que cree que España es su cortijo y que en España tiene que pasar lo que digan ellos, no lo que dice la gente o lo que manda la democracia", ha sostenido, afirmando que hay quien trata de inferir "miedo" y hacer entender que "aquí" mandan ellos.

Montero ha opinado que la respuesta a este "golpismo" no puede ser pedir que se baje la polarización porque "los que polarizan son ellos". También ha sostenido que lo que toca es "defender que en España manda la gente" a través de sus representantes y no "una derecha judicial golpista" que si no le gusta la ley, como la Ley del solo sí es sí, "hace una ofensiva para cargásela".

"Y que si no le gusta un fiscal general del Estado, o no le gusta que se destape la corrupción de una de las suyas (en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso), van con todo y van pa'lante con total impunidad", ha agregado la eurodiputada de la formación morada.