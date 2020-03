Irene Montero dice que se encuentra bien y que seguirá trabajando desde casa por medios telemáticos

La ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, que ha dado positivo en coronavirus, ha informado minutos después de hacerse público que se encuentra bien y que va a seguir trabajando desde casa, por medios telemáticos.

Montero ha explicado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, que este miércoles notó síntomas y que, como consecuencia, le han hecho la prueba del COVID-19 y ha dado positivo.

"Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien", ha informado la ministra y 'número dos' de Podemos.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.