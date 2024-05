Irene Montero llama a hacer frente a la "ofensiva" del "partido judicial reaccionario" contra la ley de amnistía

"La justicia está para aplicar las leyes, no para desobedecerlas o para torcerle el brazo al Legislativo", asegura la candidata de Podemos



BILBAO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha abogado por hacer frente a la "ofensiva" del "partido judicial reaccionario" contra la ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Montero se ha referido también a las elecciones europeas del 9 de junio y ha subrayado que "Europa se juega mucho" ya que "la humanidad está en un momento político trascendental". "Europa se está jugando seguir siendo una sucursal de guerra de Estados Unidos o poder ser una potencia de paz y abandonar la complicidad con Netanyahu", ha argumentado.

En relación a la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la ley de amnistía, con 177 votos a favor y 172 en contra, ha defendido que se trata de una ley que supone "una muestra de fraternidad y de reparación para Cataluña".

"Implica también una elección democrática muy importante. Podemos se quedó muchas veces solo defendiéndolo cuando los independentistas estaban en una vía unilateral y el PSOE estaba con el Partido Popular aplicando el 155, pero los problemas políticos se resuelven con política, con diálogo y con negociación", ha aseverado.

A su juicio, la judicialización y la represión "no sirven para resolver los problemas políticos" y ha enmarcado la bronca vivida en la Cámara Baja dentro de "una estrategia golpista de los sectores reaccionarios, desde el poder político, mediático y judicial, que van a intentar desobedecer el mandato que ha salido de la sede de la soberanía popular".

"Nosotras pedimos no dejar a ese partido judicial reaccionario que mande más que la sede de la soberanía popular, que mande más que el Congreso de los Diputados. Ya lo hicieron con esa ofensiva reaccionaria contra la ley del solo sí es sí", ha indicado, para añadir que ahora "será mucho peor esa ofensiva reaccionaria desde el poder judicial y mediático".

En este sentido, ha realizado un llamamiento a mantener la unidad para "hacer frente a esa desobediencia que el partido judicial reaccionario va a hacer respecto a las decisiones democráticamente tomadas en el Congreso para que se pueda cumplir con la voluntad del poder legislativo".

"El Legislativo es el que hace las leyes y la justicia la que las aplica. La justicia está para aplicar las leyes, no para desobedecerlas o para torcerle el brazo al Legislativo", ha insistido.

Por otro lado, ha advertido que en el Estado el bipartidismo "vuelve a reforzarse para que nada cambie", de tal modo que ha considerado necesario que la izquierda se ponga "en pie" para poder seguir avanzando en derechos y "cambiar las cosas".

"Podemos es una fuerza política que es un motor de mayorías y que consigue que ocurran cosas aunque el Partido Socialista no quiera y aunque el bipartidismo no quiera. Y eso es algo que se ha demostrado bueno para la gente", ha expresado.

En este contexto, ha lamentado que antes había en el Estado un gobierno "que hacía leyes y que avanzaba en derechos", mientras que ahora hay un Ejecutivo que "da titulares".

"Nosotros queremos que en nuestro país se sigan cambiando las cosas y en eso Euskadi es un país que votó no a la OTAN, tiene uno de los movimientos feministas más poderosos, un movimiento de pensionistas y sindical y una capacidad de defender los derechos humanos y de apostar por la paz", ha valorado.

ELECCIONES EUROPEAS

En relación a las próximas elecciones europeas, Montero ha advertido que existe un pacto para "lavarle la cara" a la próxima Comisión europea, "una Comisión de gran coalición de guerra". "Lo que está diciendo Ursula von der Leyen es que en el consenso europeo caben todos los que estén de acuerdo con la escalada bélica, con el aumento de gasto militar y con subordinarnos a los intereses militares de los Estados Unidos", ha censurado.

Así, ha considerado que hay "un acuerdo" de la socialdemocracia para que Teresa Ribera (PSOE) sea comisaria dentro de una Comisión "en la que también estén los antiabortistas y los negacionistas del cambio climático y de la violencia contra las mujeres", lo que ha considerado "un acto de gran hipocresía".

"La tarea que ahora mismo tenemos los demócratas es romper esa gran coalición de la guerra, romper ese consenso belicista que nos está llevando a prolongar las guerras y a ser cómplices del estado genocida de Israel", ha acusado.

En este contexto, ha criticado que se hayan roto relaciones diplomáticas con Argentina por unos "insultos repugnantes", pero mientras tanto no se ha sido capaz de "romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel" por su actuación en Palestina.

Del mismo modo, ha acusado a la Comisión Europea de haber decidido "volver a poner en marcha las reglas fiscales que quedaron suspendidas durante la emergencia sanitaria" y que implicarían que "al Estado español le corresponden 15.000 millones de euros en recortes".

PACTO DE MIGRACIÓN

Además, ha alertado del ascenso de la extrema derecha en Europa y ha considerado que esta ha situado como "enemigo público número uno a las feministas y a las personas LGTBi". "Allá donde gobiernan están creando zonas de exclusión para personas LGTBi o están, como Giorgia Meloni, poniendo en riesgo el derecho al aborto", ha sostenido.

No obstante, ha abogado por no perder "la perspectiva" ya que bajo la Presidencia española Europa se ha aprobado un pacto de migración y asilo "celebrado por la socialdemocracia, y también por el PSOE, que vulnera los derechos humanos". "Yo quiero que en las fronteras de Europa haya comida caliente, agua, mantas, ayuda y acogida, no que haya concertinas", ha insistido.

De este modo, ha asegurado que la extrema derecha ya está consiguiendo que "muchas de sus propuestas sean aceptadas y celebradas incluso por la socialdemocracia".