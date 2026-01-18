Iryo habilita el teléfono 900 001 402 para atender a los afectados por el descarrilamiento en Adamuz (Córdoba)

Archivo - Una persona frente al tren Iryo a su llegada a la estación de València Joaquín Sorolla desde Madrid, a 21 de noviembre de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La operadora Iryo comenzará a prestar servicio el viernes 25 de noviembre - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba).

La empresa ferroviaria ha lamentado "profundamente" el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

El tren de Iryo que ha descarrilado es el 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. "El servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", ha explicado la empresa en un comunicado.

Por su parte Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas.