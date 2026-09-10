Israel asegura que no antepone a Marruecos sobre España como aliado y que el Gobierno le usa como "cortina de humo"

1115789.1.260.149.20260910110246 La encargada de Negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La encargada de negocios de Israel en Madrid, Dana Erlich, ha asegurado que el hecho de que su país mantenga una estrecha relación con Marruecos no significa que deje de lado a un "aliado importante e histórico" como España, al tiempo que ha considerado que el Gobierno está usando a su país en lo relativo a lo ocurrido en Ceuta como "cortina de humo".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Erlich no ha ocultado su sorpresa cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó a que Israel propagó desinformación y bulos en relación con Ceuta y lo hiciera sin pruebas para sustentarlo.

A su juicio, "se está usando a Israel como una cortina de humo" y desviando la atención de otros temas, en particular la situación en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes. "¿Cómo es que España está sufriendo una de las crisis más importantes de estos años y que se habla de Israel?", ha cuestionado.

En este sentido, la diplomática israelí ha querido dejar claro que "Israel no tiene ninguna duda de quién tiene el control en Ceuta" y de hecho la ciudad autónoma fue una de las primeras visitas que realizó cuando llegó a España.

Erlich ha reconocido que existe una estrecha relación con Marruecos, que tiene raíces históricas por la presencia de numerosos judíos de origen marroquí en Israel, y que se vio reforzada por los Acuerdos de Abraham suscritos en 2020. "Pero ser aliado o tener esa conexión no significa que nos olvidamos de otros aliados", ha puntualizado.

SIGUE EL DESACUERDO CON EL GOBIERNO ESPAÑOL

En este sentido, ha subrayado que "España es un aliado importante para nosotros históricamente y también para nuestro futuro", al margen de que con el actual Gobierno "no estamos de acuerdo". "No estamos de acuerdo con su política, con sus declaraciones, con sus iniciativas", ha afirmado, denunciando que hay un "enfoque contra Israel" más que un enfoque propalestino.

Según Erlich, el reconocimiento del Estado palestino así como de otras iniciativas adoptadas por el Gobierno no "han mejorado o han cambiado la vida de los palestinos, de los israelíes, de la región".

Aunque la relación con el Gobierno de España se encuentre en un "momento crítico", "eso no significa que España, como país, no sea un socio". En su opinión, se puede "hacer más" pero "lamentablemente" el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado decisiones en las que "se pone de lado la seguridad de los españoles". "No trabajar con Israel tiene un precio sobre los ciudadanos españoles", ha incidido.

Dicho esto, ha aclarado que para "volver a una normalidad con el Gobierno actual", después que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, retirara el embajador de Madrid en 2024, Israel "necesita un cambio de relato, de política, de declaraciones".

En su opinión, "España puede volver a ser ese puente, como fue en los años del presidente (José María) Aznar", que ha sido el encargado de presentarla este jueves, "con visitas, con diálogos, con encuentros de primer nivel y una conversación abierta y honesta".

"Las relaciones siguen, la colaboración sigue", ha insistido Erlich, destacando que hay numerosas oportunidades de trabajar juntos, sobre todo en el plano económico, en el que la crisis diplomática no se ha visto traducida en un descenso de los intercambios comerciales. "Para nosotros España es un país importante", ha remachado.