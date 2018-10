Istúriz (PPE) dice que en Grecia ha triunfado un movimiento populista y que la izquierda europea está "desnortada"

Publicado 26/01/2015 11:07:16 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, considera que en Grecia ha ganado las elecciones un "movimiento populista" y que "la izquierda está desnortada", no sólo en Grecia, sino en toda Europa y también en España y "ahora se van a adherir" a la tesis de que la victoria de SYRIZA en Grecia es el fin de la austeridad.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Istúriz ha avisado de que el triunfo de SYRIZA no tiene nada que ver con la austeridad y que ahora habrá que esperar a ver cómo gobiernan, convencido de que Alexis Tsipras "va a renunciar a gran parte de su programa".

De hecho, ha apuntado que el socio preferente para SYRIZA pueden ser los "ultraconservadores" Griegos Independientes, escindidos de Nueva Democracia (que pertenece al PPE) por sus "propuestas radicales".

López-Istúriz ha insistido en que España no es Grecia --ha hablado de un crecimiento del 2 por ciento para este año y una previsión de creación de 600.000 empleos--, pero ha añadido que el PSOE, "aunque no está como el PASOK, que prácticamente no existe, tiene sus problemas" y que en España existe "un señor oportunista que está cogiendo ese campo, el señor Pablo Iglesias y Podemos".

ESPAÑA ES UN EJEMPLO, NO COMO GRECIA

Con todo, ha recalcado que "España ha cumplido, el pueblo español ha trabajado se ha sacrificado y está mucho mejor, y es un ejemplo para la UE, al contrario, desgraciadamente, de lo que está haciendo Grecia". Y ha añadido que el rescate a Grecia, en el que España participó con 26.000 millones de euros, son "a condición de que haya unos cambios y unas reformas como ha ocurrido en España".

Por su parte, el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, considera también que en las elecciones griegas "el verdadero sacrificado" ha sido el PASOK, que ha demostrado no tener un proyecto, mientras que "el centro derecha ha aguantado bastante bien" tras haber puesto en marcha las bases del crecimiento.

A su juicio, la clave es que Grecia ha sufrido un rescate, una situación "dura" desde el punto de vista social, económico y político, y se ha respondido "desde los extremismos", según ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

EL PP AUGURA FRUSTRACIÓN

Además, cree que SYRIZA ha sido inteligente al plantear su campaña electoral hablando de la renegociación de la deuda, cuando en realidad la clave para cualquier gobierno es cómo crear empleo. Por eso, ha augurado que Tsipras "va a generar muchísima frustración" y se ha preguntado cómo va a gestionarla y a quién va a culpar.

Sobre la renegociación de la deuda, ha apuntado que deberá ser el futuro gobierno griego quien tendrá que explicar qué es lo que quieren. "Claro que se podrá hablar, pero tendrán que ser muy responsables", ha avisado.