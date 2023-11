Iturgaiz afirma que un PP, "cosido, unido y de centro derecha", ocupa hoy en Euskadi un espacio que el PNV ha abandonado

Cree "un escándalo y una tragedia" que Sánchez y "sus aliados" estén dispuestos a amnistiar a "terroristas y corruptos" por "unos votos"



BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado este jueves que un Partido Popular, "cosido, unido y de centro derecha", ocupa hoy en Euskadi un espacio que el PNV ha abandonado, al reivindicarse "de izquierdas" y apoyar "políticas comunistas" que va "contra la economía y la industria vascas". Además, cree que es "un escándalo y una tragedia" que Pedro Sánchez y "sus aliados", entre ellos los jeltzales, estén dispuestos a amnistiar a "terroristas y corruptos" por "unos votos".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha recordado que el sábado, en el Congreso del PP vasco, no dará un "adiós definitivo" a la política, sino un "hasta luego", porque, aunque deja la presidencia, seguirá al frente del grupo parlamentario.

En todo caso, ha dicho que desconoce qué hará cuando concluya esta etapa en el Parlamento vasco, ya que la legislatura está pendiente de la convocatoria de elecciones por parte del Lehendakari, Iñigo Urkullu, que tendrá que decir: "hasta aquí hemos llegado".

No obstante, ha recordado que la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ya habló de la posibilidad de que los comicios autonómicos se produjeran en marzo de 2024. "Es lógico porque el PNV no quiere que coincidan las elecciones vascas con otras de carácter general, nacional, como pueden ser europeas, que estarían polarizadas en el PP y el PSOE. Si juegas con los calendarios, con la Semana Santa por medio, todo parece indicar que esas elecciones pueden ser en marzo", ha insistido.

El todavía presidente de los populares vascos ha dicho que, a partir de ahí, siempre estará a disposición de su partido, y preguntado por si se ve de nuevo en el Parlamento Europea, ha recordado que ha estado en la Eurocámara 15 años y conoce "muy bien la institución, que es muy importante para los vascos y el resto de los españoles".

"Es una opción, pero eso no depende de Carlos Iturgaiz ni del PP, sino que esa lista la confecciona el presidente nacional y Alberto Núñez Feijóo tendra que decidir", ha manifestado.

Iturgaiz ha reconocido que accedió, de nuevo, a la presidencia del PP de Euskadi hace cuatro años en "unos momentos muy complicados, muy difíciles y traumáticos" porque "no es normal que, a falta de un mes para unas elecciones autonómicas, se cambie de candidato a Lehendakari", en alusión a la decisión del entonces líder del partido en el Estado, Pablo Casado, de prescindir de Alfonso Alonso.

"En política vasca o en España no se había visto una cosa igual. Estábamos en una crisis de partido en el País Vasco y había que tomar decisiones. Cuando me llamó Casado, yo tomé esa decisión pensando en mis compañeros porque esto se podía ir al garete, y las encuestas así lo decían. A mí no me engañó nadie absolutamente", ha manifestado.

Tras asegurar que el Partido Popular en el País Vasco "podía haber desaparecido", ha apuntado que logró "colocar al tren del PP que había descarrilado en la vía".

Por ello, cree que ha "unido y cosido" la formación en Euskadi y ahora tiene "más representación". "Hemos hecho una gran labor porque somos relevantes en la política vasca", ha indicado, para recordar el papel que ha tenido para evitar que EH Bildu gobierne en instituciones municipales y forales en la Comunidad Autónoma Vasca.

EL PNV, "DE IZQUIERDAS"

A su juicio, "hoy el Popular vasco es el único partido de centro-derecha" en la política de Euskadi. "El PNV ha abandonado ese espacio, ellos mismos, los dirigentes nacionalistas dicen que son un partido de izquierdas, y sus hechos así lo demuestran", ha manifestado.

Carlos Iturgaiz ha explicado que "no todas las formaciones del espacio político en Euskadi deben estar en la izquierda o en la extrema izquierda", y ha recordado que el propio presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que son de "izquierdas, verdes y a favor de la autodeterminación".

Además, ha aseverado que "las políticas que quiere hacer el PNV están en el 'Sanchismo'", y ha apoyado "políticas comunistas" del Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en funciones, "que están atacando a empresas y a la industria".

"Representantes de la industria vasca están anodadados por lo que está ya este Gobierno en funciones haciendo. Cuando eso está ocurriendo, el PNV también es, de alguna forma, corresponsable de que haya un ataque contra la economía, la industria vasca, es decir, contra lo que siempre ha pivotado la riqueza en nuestra tierra", ha resaltado.

DE ANDRÉS

Del diputado por Álava, Javier de Andrés, que le relevará en la presidencia del PP vasco, ha dicho que es su amigo y "un gran político, que tiene mucha experiencia, sobre todo de gestión", y eso ha servido para decidir que él liderara a los populares vascos.

En cuanto a Alfonso Alonso, que saludará en el próximo Congreso del PP vasco del sábado, ha considerado que "nunca se ha marchado". "Eso fortalece al Partido Popular del País Vasco", ha remarcado.

A su entender, esto avala el trabajo que él ha hecho con su equipo para "coser, unir y fortalecer" a la formación. "Lo hemos conseguido y ahí está el resultado. Este sábado vamos a ver un PP estable, fuerte, unido, sólido, referente y relevante", ha indicado.

LEY DE AMNISTÍA

En cuanto a la futura Ley de Amnistía, ha recordado que los populares están intentando frenarla y ha apuntado que, primero, intenta movilizar a la sociedad. A su juicio, "es un escándalo que personas que han sido juzgadas por terrorismo, corrupción y malversación" sean amnistiados.

"La imagen que están dando Sánchez y este Gobierno que desgraciadamente es de: 'usted puede ser un terrorista, un corrupto o un malversador, pero no le va a pasar absolutamente nada porque ya están Sánchez y sus aliados, entre ellos el PNV, que les vamos a amnistiar. Así que hagan lo que les dé la real gana en este país'. Es una tragedia", ha asegurado.

Por ello, ha dicho que se pasa por "encima de los tribunales", aunque "se dé un golpe de estado, ardan las calles o se lleven el dinero que le dé la gana", por conseguir "unos votos" para investir a Sánchez.

Tras precisar que será el PP nacional el que decida si se la Ley lleva al Tribunal Constitucional, ha explicado que "todas las vías están abiertas a la hora de intentar parar este atropello".

Carlos Iturgaiz ha censurado que el líder del PSOE pretenda "gobernar a cualquier precio" y, si para ello, Sánchez tiene que "hacer un homenaje a terroristas, malversadores y corruptos de Cataluña, lo va a hacer".

"Ahora todos van de peregrinación a Waterloo. Allí van Otegi, Ortuzar, Cerdán, y absolutamente todo lo que está en el Sanchismo, a ver al Mesías Puigdemont, que se está frotando las manos. No se ha visto en otra igual, los planetas se le han alineado, y ahora es el que manda sobre todos los españoles", ha manifestado.

PETRONOR Y REPSOL

Por otra parte, Iturgaiz ha dicho que entiende a Repsol y Petronor cuando hablan de paralización de inversiones por el impuesto a las energéticas. "Yo no quiero que se vayan. Yo insto a que no se vaya absolutamente ninguna empresa", ha enfatizado.

A su entender, son las "sufridoras de un Gobierno comunista". En esta línea, ha recordado que Feijóo "afeó" a Aitor Esteban que el PNV apoyara a este Ejecutivo que fomenta "políticas comunistas de Podemos que va contra las empresas, la economía y industria vasca, y que va a hacer que haya empresas que se replanteen tener que marcharse de este país". "Es una tragedia", ha remarcado.

Por último, ha negado que haya una "ofensiva judicial" contra el euskera. "Los jueces vienen a decir que el castellano tiene también un derecho. Y los que quieran hablar en castellano tenemos un derecho, como los que queremos hablar en euskera", ha indicado.