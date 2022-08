Iturgaiz (PP) pide al Gobierno Vasco "resarcir moralmente y socialmente" a los "exiliados forzosos" por ETA

Insta a Urkullu a reflexionar sobre los pactos de su partido con PSOE y EH Bildu, que considera "perjudiciales" para la sociedad vasca

SAN SEBASTIÁN, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, a su Gobierno y a la sociedad vasca que se "resarza moralmente y socialmente" a las personas que tuvieron que "exiliarse forzosamente" de Euskadi "en contra de su voluntad por culpa de la organización criminal ETA".

Iturgaiz ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en San Sebastián, acompañado del vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, de la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, de la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, y del portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Borja Corominas.

El presidente del PP vasco se ha referido así a la querella presentada por Dignidad y Justicia contra los jefes de ETA por el "intento de expulsión" del País Vasco y el posterior asesinato del concejal del PP José María Pedrosa Urquiz, a la que ha mostrado "todo" el apoyo de su partido.

"Aplaudir, ensalzar y alabar la querella, porque es muy necesaria, especialmente en estos momentos, porque hay una realidad que algunos han intentado esconder y ocultar durante tanto tiempo, que hubo muchísima gente que tuvo que coger las maletas y exiliarse forzosamente del País Vasco porque los criminales de ETA les echaron de esta tierra", ha destacado.

Según ha recordado, "hubo gente que tuvo suerte, pudo coger las maletas y marcharse", pero "a otros no les dio tiempo", y fallecieron a manos de ETA. A su juicio, "la sociedad vasca y el Gobierno Vasco deben resarcir moralmente y socialmente a toda esta gente que tuvo que coger las maletas y marcharse corriendo del País Vasco por culpa de la organización criminal ETA, en contra de su voluntad".

Carlos Iturgaiz ha dicho a a quienes "hablan de relato y memoria" que "no se podría completar el relato y la memoria histórica de esta tierra, si no ponemos el respeto que merecen a estas personas a las que se les faltó no solo al respeto, sino a la dignidad y sus derechos humanos".

"OPORTUNIDAD"

Por otro lado, el dirigente del PP vasco ha pedido al lehendakari y a los miembros de su Gobierno "reflexionen" durante las vacaciones sobre "los pactos que hace y tiene el PNV con determinados partidos, que son perjudiciales para la sociedad vasca y las familias vascas".

"Los pactos con Sánchez hacen que los vascos cada día sean más pobres y las familias vascas sean cada día más pobres, como las del resto de España", ha opinado. Para Iturgaiz, "Sánchez apaga la luz y los bolsillos de las familias vascas y el responsable es también el que le apoya en estas decisiones, que no es otro que el PNV".

Asimismo, ha recordado al PNV que EH Bildu no es un partido "democrático", porque "no pasa la prueba del algodón cuando sigue justificando la violencia y el acoso contra ciudadanos de este país y no lo condena". "Es un partido antidemocrático y con él está pactando el PNV", ha destacado. Finalmente, ha considerado que "se debería aislar a los partidos que no pasan la prueba del algodón democrático".

Larrea, por su parte, ha defendido "que Gipuzkoa está preparada para el cambio y generar la ilusión hacia un cambio de Gobierno", y Corominas espera que la ciudad celebre desde este sábado una Semana Grande "fantástica y muy esperada después de mucho tiempo sin poderla celebrar".