IU aboga por primarias en la alianza de izquierdas y que se presente Díaz: "¿Que las gana? Estaremos detrás de ella"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo atiende a los medios antes del comienzo del pleno de hoy en el Parlamento de Andalucía, A 29 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). El Pleno e - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID/SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha abogado por un sistema de primarias para elegir al candidato de la nueva coalición de izquierdas, señalando que si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se presenta a este proceso y resulta vencedora, desde su formación política la apoyarán.

En declaraciones a 'Onda Cero', recogidas por Europa Press, Maíllo ha asegurado que él no es "nadie" para descartar o vetar a un candidato a liderar el espacio de la izquierda. Y ha vuelto a defender un "método democrático" como las primarias para elegir a la persona que encabeza la candidatura.

El líder de IU ha destacado que Díaz "tuvo un gran papel político" en las elecciones del 23 de julio de 2023, lo que "permitió que siguiera el Gobierno progresista", aunque ha señalado que "en la actualización de este proyecto político tendrá que haber un debate" sobre la persona que debe encabezarlo a través de primarias y "con participación popular".

Al respecto, Maíllo ha apuntado que si la vicepresidenta segunda se presenta y gana el proceso de primarias, desde IU estarán "detrás de ella sin ningún problema, como si lo gana otra persona". "Asumimos democráticamente el resultado", ha indicado, para después insistir en que esta nueva etapa de la izquierda debe forjarse "desde abajo" y "hablando a la militancia y a la gente normal que está preocupada por el futuro de nuestro país".

LA INICIATIVA DE RUFIÁN ES UNA "POSTURA HONESTA"

Por otra parte, Maíllo ha manifestado que el frente de izquierdas propuesto por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, es una "postura honesta" por "decir que algo hay que hacer" frente al PP y el avance de la "ultraderecha" de Vox.

En una entrevista en 'Canal Sur Televisión', recogidas por Europa Press, ha mostrado su disposición a hablar con Rufián: "Él me escribió diciendo que estaba muy interesado en hablar conmigo y yo hablo con todo el mundo".

En su opinión, el portavoz de ERC "tiene una entidad y una conexión social que es indudable", y ha valorado su preocupación "por la articulación de la izquierda española", lo que es "un logro de la sociedad y de la izquierda".

En cualquier caso, Maíllo ha expresado su ilusión por el hecho de que el 21 de febrero en Madrid, Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid vayan a mostrar su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones.

"Las organizaciones que estamos formando parte del gobierno de coalición en su parte minoritaria hemos decidido que vale la pena seguir presentándonos juntas en el próximo ciclo electoral", ha afirmado el también candidato de IU a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas que se celebrarán este año.

Así, ha expuesto que España vive un momento histórico "en el que el avance del fascismo y del autoritarismo amenaza los derechos sociales conquistados". Respecto a si ve posible que Podemos también se incorpore, ha indicado que él no se va a dedicar a "llamar a la puerta de nadie ni gastar nudillos", sino que cada uno decida.