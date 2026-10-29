IU dice que no se puede reducir el accidente en Urda al factor humano y critica la liberalización del sector ferroviario

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El referente electoral de IU dentro de Frente Amplio y coordinador de la federación de Andalucía, Toni Valero, ha afirmado que la liberalización del sector ferroviario "pone en riesgo la vida de la gente" y ha refutado que "no se puede reducir una tragedia" como el accidente de Urda (Toledo) "solo al factor humano".

Mediante una serie de mensajes en 'X' ha afirmado que "urge cambiar" el modelo ferroviario dado que el país, a su juicio, necesita una "gestión 100% pública que tenga en el centro la seguridad humana frente a una que antepone la productividad", en alusión a la liberalización parcial de la alta velocidad.

"Queremos viajar seguros. La liberalización del sector ferroviario satura el sistema y pone en riesgo la vida de la gente", ha desgranado Valero para recalcar que "hace falta más personal, mantenimiento y recursos suficientes".

El dirigente de IU, que concurre en las elecciones generales en el tercer puesto de la lista de Frente Amplio por Madrid, ha recordado que su formación lleva tiempo "criticando que España está siendo el laboratorio de pruebas del neoliberalismo en este sector".

"Estos operadores privados vienen a sacar beneficios de una red que sostenemos con nuestros impuestos. Necesitamos un plan integral que regenere el sector ferroviario", ha desgranado.