IU-ICV pide que el Congreso investigue a Pujalte por su actividad privada

Publicado 27/04/2015 17:14:37 CET

Propone que las pesquisas las realice la comisión que le dio la compatibilidad

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) quiere que el Congreso investigue si el portavoz económico del PP, Vicente Martínez Pujalte, pudo incurrir en algún "tipo de responsabilidad política por haber usado de forma interesada o indebida su condición de diputado", tras conocerse que cobró por asesorar una constructora.

La semana pasada, tanto Martínez Pujalte como el ahora embajador de España en Londres, Federico Trillo, admitieron haber cobrado por realizar trabajos de asesoría a una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados del Congreso, que permite estas actividades extraparlamentarias.

El caso ha salido a la luz en el marco de la investigación de la Agencia Tributaria sobre la trama de ayudas a parques eólicos de Castilla y León. En concreto, el exministro había recibido 354.560 euros en casi tres años y Pujalte unos 75.000 en poco más de un año. en los términos establecidos en el artículo 17 del Reglamento".

Con el objetivo de que la Cámara Baja pueda investigar "las actuaciones y comportamientos" de Martínez Pujalte, que sigue siendo diputado, la Izquierda Plural ha presentado un escrito ante la Mesa del Congreso.

En concreto, solicitan que la encargada de investigar al diputado 'popular' sea la Comisión del Estatuto de Diputado, que se encarga de autorizar las actividades extraparlamentarias de su señorías y que dio en su día permiso al portavoz económico del PP para hacer esas labores de asesoría.

UN PRECEDENTE A INSTANCIAS DEL CDS

Para sustentar su petición, el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, y el portavoz del grupo en la Comisión del Estatuto del Diputado, Ricardo Sixto, esgrimen un precedente: el acuerdo que la Mesa del Congreso adoptó en mayo de 1990 tras aprobar el Pleno de la Cámara una moción del Centro Democrático y Social (CDS) en la que se pedía atribuir a la Comisión del Estatuto del Diputado "facultades para investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias".

Concretamente, ese acuerdo autoriza a la Comisión del Estatuto para el "conocimiento e investigación de los hechos, actuaciones o comportamientos en que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de su responsabilidad política y que puedan representar uso interesado o indebido de su condición". Según ese acuerdo, la solicitud para abrir una investigación de este tipo podrá cursarla un grupo parlamentario o los propios diputados afectados "por una información que ponga en duda la honestidad de su actuación".

En este contexto, IU-ICV plantea que la Comisión del Estatuto del Diputado establezca "un plan de trabajo para que se investiguen estos hechos, actuaciones y comportamientos" de Martínez Pujalte "por si hubiera podido incurrir en algún tipo de responsabilidad política por haber usado de forma interesada o indebida su condición de diputado en los términos establecidos en el artículo 17 del Reglamento".

El citado artículo prohíbe a los parlamentarios "invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional".

YA PIDIERON INVESTIGAR LOS SOBRESUELDOS DEL PP

Para la Izquierda Plural, "la gravedad y reiteración" de actuaciones como las que se achacan a Martínez Pujalte no puede resolverse sin la más mínima investigación o interés" por parte del Congreso, sobre todo, subrayan, cuando estas conductas "afectan a la credibilidad de todos los diputados de esta Cámara que no reciben sobresueldos" y contribuyen a aumentar "el descrédito de la institución y el alejamiento de la ciudadanía a la misma".

Además, en su escrito, Centella y Sixto recuerdan que no es la primera vez en esta legislatura que la Izquierda Plural solicita que se proceda a investigar la percepción de sobresueldos por parte de diputados de esta Cámara. Ya lo hicieron cuando estalló el 'caso Gürtel'.

En abril de 2013, cuando el exsecretario general del PP Francisco Alvarez Cascos admitió que había recibido sobresueldos del extesorero del partido Luis Bárcenas en los años noventa, Sixto, solicitó ver sus declaraciones de bienes y de actividades para comprobar si había comunicado esos cobros a la Cámara Baja.

La Mesa del Congreso sólo le autorizó a revisar las declaraciones de actividades de Cascos, pero no la relativa a su patrimonio, puesto que la Comisión del Estatuto de Diputado no tiene competencias sobre las retribuciones de sus señorías, sino que únicamente está facultada para autorizar o no las tareas que los parlamentarios les comunican que realizan o tienen intención de realizar al margen de la Cámara.